La BCC Valdôtaine investit dans les talents de demain et soutient le Master en Psychologie du sport de l'UniVdA

La collaboration entre l'Université de la Vallée d'Aoste et la Banque de Crédit Coopératif Valdôtaine se consolide une nouvelle fois à travers une initiative tournée vers les jeunes, la recherche et la valorisation des compétences. Vendredi 19 juin, au siège de l'Université à Aoste, s'est déroulée la remise officielle d'une bourse d'études financée par la BCC Valdôtaine dans le cadre du Master de premier niveau en Psychologie du sport.

D'une valeur de 2.916 euros, correspondant au montant des frais d'inscription au cursus, la bourse a été attribuée à Charlotte Chistè, déjà diplômée en Sciences et techniques psychologiques de l'Université de la Vallée d'Aoste. La sélection s'est basée sur l'évaluation des travaux de fin d'études réalisés par les participants au Master.

Le projet présenté par Charlotte Chistè, intitulé « NaturalMente : l'approche One Health dans les activités de pleine nature », met en lumière le rôle de la marche en environnement naturel comme outil de promotion de la santé physique et psychologique. L'étude s'inscrit dans une vision globale du bien-être, où la nature, l'activité physique et la santé sont considérées comme des éléments étroitement liés.

« Ce travail est consacré au rôle de la marche en milieu naturel comme instrument de promotion de la santé et du bien-être. La sensibilité manifestée envers ces thématiques représente un encouragement important à poursuivre la recherche et la diffusion d'approches innovantes intégrant nature, activité physique et santé », a expliqué Charlotte Chistè. « J'ai souhaité approfondir davantage le lien entre la psychologie et le sport, deux domaines qui ont toujours occupé une place importante dans mon parcours personnel et universitaire. »

La cérémonie s'est déroulée en présence de la rectrice de l'Université, Manuela Ceretta, du directeur général de la BCC Valdôtaine, Fabio Bolzoni, de la directrice du Master, Stefania Cristofanelli, ainsi que d'Anna Maria Pioletti, référente rectorale pour le sport.

Pour la rectrice Manuela Ceretta, cette initiative témoigne de la volonté de l'Université de faire du sport un véritable domaine stratégique de formation et de recherche.

« Dans une région qui accueille des événements sportifs nationaux et internationaux de haut niveau, capables de mobiliser un grand nombre de professionnels et d'attirer les passionnés de montagne et de compétitions sportives, notre Université choisit d'investir avec conviction dans le sport », a-t-elle déclaré.

La rectrice a rappelé que cet engagement ne se limite pas au seul Master en Psychologie du sport. L'Université a également développé le programme Dual Career, destiné à faciliter la conciliation entre les études universitaires et la carrière sportive de haut niveau, ainsi que le Minor in Sport Studies, un parcours interdisciplinaire permettant d'acquérir des compétences sur les dimensions économiques, environnementales et touristiques liées au sport.

Autant d'initiatives qui illustrent une attention croissante envers un secteur particulièrement cohérent avec les spécificités de la Vallée d'Aoste, où les sports de montagne représentent un moteur important du développement touristique et économique.

Le directeur général de la BCC Valdôtaine, Fabio Bolzoni, a pour sa part souligné que cette bourse s'inscrit dans une politique plus large de soutien au territoire.

« La bourse d'études promue par la BCC Valdôtaine fait partie de l'engagement constant de notre établissement en faveur d'initiatives à forte valeur sociale, culturelle et sportive. Nous souhaitons accompagner les jeunes générations dans leur parcours de formation et de croissance professionnelle grâce à un réseau de collaborations avec les acteurs locaux, parmi lesquels figure naturellement l'Université de la Vallée d'Aoste », a-t-il affirmé.

Cette démarche confirme la volonté de la banque coopérative de réinvestir sur le territoire une partie des ressources produites, en soutenant des projets capables de créer de la valeur durable pour la communauté valdôtaine.

La première édition du Master en Psychologie du sport a réuni 21 participants. Le parcours, qui s'est achevé à la mi-février avec la présentation des travaux finaux, avait pour objectif de fournir des connaissances scientifiques avancées ainsi que des compétences professionnelles immédiatement applicables dans les différents contextes sportifs.

À travers cette collaboration entre le monde universitaire et le secteur bancaire, la Vallée d'Aoste démontre qu'il est possible de construire des synergies concrètes au service de la formation, de la recherche et du développement du territoire, en investissant sur les compétences des jeunes qui seront appelés à relever les défis de demain.