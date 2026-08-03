Vola a Bruxelles con il Cactus Film Festival: aperte le candidature per la Giuria Giovani di Filem’On

Una settimana a Bruxelles per guardare e discutere film provenienti da tutto il mondo, incontrare coetanei di diversi Paesi europei e contribuire in prima persona alla vita di un festival internazionale. Il Cactus Film Festival ha aperto le candidature per partecipare alla Giuria Giovani del Filem’On – International Film Festival for Young Audiences, in programma dall’1 all’8 novembre 2026 di cui il festival è partner.

L’iniziativa, rivolta a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 16 anni, offrirà ai partecipanti la possibilità di entrare a far parte della giuria internazionale che, in occasione della ventesima edizione di Filem’On, visionerà e analizzerà i film in concorso e assegnerà il Teen Screens Award.

La giuria assisterà ad alcune proiezioni dedicate a temi quali la costruzione dell’identità, la diversità culturale e la sostenibilità. Al termine dei film sono previsti momenti di analisi e confronto, oltre a incontri e Q&A con registi e autori.

L’esperienza non si limiterà alle proiezioni. I giovani partecipanti saranno coinvolti in piccoli gruppi internazionali nella realizzazione di videoreportage, nella presentazione delle opere, nella moderazione degli incontri e nella preparazione della festa per adolescenti e della cerimonia conclusiva. Il programma comprende inoltre un’escursione culturale alla scoperta di Bruxelles e attività costruite per favorire la collaborazione, il dialogo e lo scambio tra culture. Al termine del progetto sarà rilasciato un attestato relativo alle competenze maturate, utilizzabile anche per l’eventuale riconoscimento di crediti scolastici.

Le attività si svolgeranno prevalentemente in lingua inglese: è quindi richiesta una buona conoscenza dell’inglese orale, necessaria per partecipare alle discussioni, ai lavori di gruppo e ai momenti di confronto. La delegazione viaggerà insieme a due responsabili del Cactus Film Festival e sarà ospitata, insieme agli altri gruppi internazionali, presso il Meininger Brussels City Center Hostel.

Il progetto è finanziato da Erasmus+ e copre i costi di viaggio e ospitalità. Alle ragazze e ai ragazzi selezionati sarà richiesto esclusivamente un contributo di 50 euro, a titolo di quota di contributo alla partecipazione.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 23.59 di venerdì 7 agosto 2026, compilando il modulo online dedicato.

Tutte le indicazioni sul programma, sull’organizzazione del viaggio e sulle attività sono disponibili nella guida “Vola a Bruxelles con il Cactus Film Festival – Guida per la Giuria Giovani 2026”.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo info@cactusfilmfestival.com