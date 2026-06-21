Arte, natura e creatività a Pont-Saint-Martin: inaugurata la mostra "Luce, tenebra e colore"

C'è un luogo, a Pont-Saint-Martin, dove l'arte diventa strumento di osservazione della natura, occasione di crescita personale e percorso di scoperta interiore. È la Biblioteca Comunale di Villa Michetti che, da venerdì 19 giugno, ospita la mostra "Luce, tenebra e colore", esposizione conclusiva dei lavori realizzati dagli allievi del corso di introduzione all'arte "I quattro regni della natura".

L'iniziativa, promossa dalla Commissione Biblioteca e ideata da Stella Bressan, arteterapeuta ad indirizzo antroposofico steineriano, rappresenta il punto d'arrivo di un percorso artistico che ha accompagnato i partecipanti attraverso un viaggio creativo alla scoperta dei diversi livelli del mondo naturale.

Ogni fase del corso è stata sviluppata mediante una tecnica espressiva specifica. Il regno minerale è stato esplorato attraverso il carboncino, capace di evocare forme essenziali e profondità chiaroscurali. Il regno vegetale ha preso vita grazie all'acquerello su carta bagnata, tecnica che permette ai colori di fondersi e dialogare liberamente. Per rappresentare il regno animale sono stati utilizzati i gessetti colorati, mentre l'ultima tappa del percorso, dedicata all'essere umano, si è concretizzata nella modellazione della creta refrattaria.

Il risultato è una raccolta di opere che raccontano sensibilità diverse ma unite da un filo conduttore comune: la ricerca del rapporto tra luce, ombra, materia e colore. Un percorso che invita il visitatore a guardare la natura con occhi nuovi, cogliendone le sfumature più profonde e il valore simbolico.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 4 luglio 2026 negli spazi della Biblioteca Comunale di Villa Michetti, in via della Resistenza 5 a Pont-Saint-Martin. Le opere potranno essere visitate dal martedì al sabato, dalle 14.30 alle 18.00.

L'esposizione rappresenta anche un punto di partenza. Il buon riscontro ottenuto dall'iniziativa ha infatti spinto gli organizzatori a proporre un nuovo ciclo di incontri artistici durante il periodo estivo.

Nasce così "Le atmosfere della natura", un laboratorio dedicato alla tecnica dell'acquerello su carta bagnata che si svolgerà nelle mattinate di giovedì, dalle 9.30 alle 11.30. Gli appuntamenti sono programmati per il 16 e il 23 luglio e per il 6 e il 13 agosto.

Una delle caratteristiche più apprezzate della proposta è la sua flessibilità: gli interessati potranno scegliere di frequentare l'intero percorso oppure partecipare a singole lezioni, costruendo così un'esperienza formativa personalizzata in base alle proprie esigenze e disponibilità.

L'obiettivo rimane quello di offrire uno spazio di espressione creativa accessibile a tutti, nel quale sperimentare il linguaggio dei colori e approfondire il rapporto tra arte e natura, seguendo un approccio che mette al centro l'esperienza personale e la dimensione percettiva.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente Stella Bressan al numero 333 2110211 oppure scrivere all'indirizzo e-mail follettoarcobaleno@gmail.com.

Un'occasione per avvicinarsi all'arte in modo originale e coinvolgente, lasciandosi guidare dalla forza evocativa dei colori e dalla ricchezza delle forme che la natura continua a suggerire.