La Valle d'Aosta entra nella Francofonia: riconosciuta la sua identità linguistica e culturale

La Valle d'Aosta compie un passo destinato ad avere un valore che va ben oltre quello simbolico. La decisione maturata nel corso del vertice tra Italia e Francia, con il confronto tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro francese dell'Europa e degli Affari Esteri Jean-Noël Barrot, consentirà infatti alla Regione autonoma di partecipare all'Organizzazione internazionale della Francofonia, uno dei principali organismi multilaterali dedicati alla promozione della lingua francese, della cooperazione e della diversità culturale.

Si tratta di un risultato che arriva al termine di un lavoro diplomatico sviluppato nell'ambito delle relazioni tra Roma e Parigi e che riconosce ufficialmente la peculiarità linguistica della Valle d'Aosta, unica regione italiana nella quale il francese è lingua ufficiale insieme all'italiano. Un patrimonio che affonda le proprie radici nella storia, nelle istituzioni e nello Statuto speciale di autonomia e che oggi trova una nuova dimensione internazionale.

L'intesa raggiunta tra i due Governi si inserisce inoltre in un quadro di reciprocità tra i due Paesi. Se la Valle d'Aosta entrerà nella Francofonia, la Francia aderirà infatti alla Comunità dell'Italofonia, istituita su iniziativa italiana nel novembre 2025, a conferma della volontà comune di valorizzare il pluralismo linguistico come elemento di dialogo e collaborazione tra i popoli.

Per il ministro Antonio Tajani, l'operazione rappresenta anche una conferma della centralità attribuita al multilinguismo quale pilastro dell'identità europea e della diplomazia culturale italiana.

Grande soddisfazione viene espressa anche dalla segretaria regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini, che sottolinea il significato profondo del traguardo raggiunto. «L'ingresso della Valle d'Aosta nell'Organizzazione internazionale della Francofonia rappresenta il riconoscimento di una realtà che appartiene alla nostra storia e alla nostra identità. La nostra autonomia speciale si fonda anche sulla tutela delle minoranze linguistiche e sul bilinguismo, elementi che costituiscono una ricchezza per tutta l'Italia e per l'Europa».

Rini evidenzia come il risultato sia frutto dell'attenzione del Governo italiano verso le autonomie speciali e verso il patrimonio culturale valdostano. «Desidero ringraziare il ministro Antonio Tajani per l'impegno e la sensibilità dimostrati. La promozione della lingua francese non è soltanto una questione linguistica, ma rappresenta uno strumento di crescita culturale, di apertura internazionale e di rafforzamento delle relazioni con tutti i Paesi francofoni».

Secondo la segretaria azzurra, il riconoscimento assume anche un valore identitario in un momento storico in cui le comunità locali sono chiamate a difendere la propria specificità senza rinunciare all'apertura verso il mondo. «La Valle d'Aosta ha saputo conservare nei secoli una propria identità culturale e linguistica, frutto dell'incontro tra popoli e tradizioni diverse. Entrare nella Francofonia significa dare voce a questa identità e offrire nuove opportunità ai giovani, alle istituzioni, al mondo della scuola, dell'università e della cultura».

Fondata nel 1970, l'Organizzazione internazionale della Francofonia riunisce oggi decine di Stati e Governi che condividono l'utilizzo della lingua francese o promuovono la cooperazione nello spazio francofono. Le sue attività spaziano dall'istruzione alla cultura, dalla formazione alla cooperazione economica, fino alla promozione della pace, dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile.

Per la Valle d'Aosta l'ingresso nell'organizzazione rappresenta quindi molto più di un riconoscimento formale. Significa consolidare il proprio ruolo di ponte naturale tra il mondo latino e quello francofono, riaffermare la centralità della tutela delle minoranze linguistiche prevista dallo Statuto speciale e rilanciare una visione dell'autonomia fondata non soltanto sulle competenze amministrative, ma anche sulla valorizzazione di un patrimonio culturale ed etnico che rende la regione un unicum nel panorama italiano. In un'epoca nella quale le identità locali rischiano spesso di essere appiattite dalla globalizzazione, il riconoscimento internazionale della Francofonia ricorda come la diversità linguistica possa diventare una risorsa strategica, capace di rafforzare il dialogo tra i popoli e di offrire nuove prospettive di sviluppo culturale, educativo ed economico.