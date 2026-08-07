Il mulino di Prariond torna a vivere: il restauro restituisce a Valgrisenche un simbolo della sua storia

La festa patronale di Saint Germain ha rappresentato quest'anno anche un momento di profonda riflessione sul patrimonio storico della comunità. Venerdì 31 luglio 2026, il villaggio di Prariond ha accolto numerosi residenti, proprietari, appassionati di storia locale e amministratori per la presentazione ufficiale del recupero dell'antico mulino, un edificio che racconta quasi tre secoli di vita della vallata e che, grazie a un importante intervento di restauro conservativo, è stato restituito alla collettività.

L'iniziativa, resa possibile attraverso il cofinanziamento dei fondi PNRR, ha consentito di recuperare un fabbricato di piccole dimensioni, a pianta rettangolare, parzialmente crollato e caratterizzato dalla tradizionale copertura a due falde. A illustrare il lavoro svolto è stata l'architetto Elisabetta Comin, originaria di Prariond, che ha illustrato le scelte progettuali adottate per preservare l'autenticità dell'edificio, mantenendone inalterati i caratteri storici e architettonici.

Il recupero non si è limitato all'aspetto edilizio. Durante l'incontro sono infatti emerse anche importanti informazioni sulla storia del mulino e sul ruolo che esso ha ricoperto nell'economia della valle. La sua presenza è documentata già nel 1734, quando compare, unico in tutta la Valgrisenche, in una preziosa cartografia conservata negli archivi del Comune di Valgrisenche e della Regione Autonoma Valle d'Aosta. La mappa era stata realizzata per risolvere una controversia sui confini di proprietà e rappresentava il territorio da Planaval fino alla testata della valle, evidenziandone i principali punti di interesse strategico, logistico ed economico.

Le ricerche storiche raccontano come nel 1809 fossero presenti ben 10 mulini ad acqua lungo la valle. Il loro numero si ridusse a 7 nel 1865 e a 5 nel 1933, a causa dell'abbandono e delle calamità naturali. Oggi il mulino di Prariond è l'unico superstite di quel sistema produttivo che per secoli ha garantito l'autosufficienza alimentare delle famiglie di montagna.

Il mulino rimaneva in funzione per circa un mese all'anno, macinando tra 3 e 4 quintali di segale per ciascuna delle 6 famiglie che ne condividevano l'utilizzo. Dall'indagine commissionata dalla Prefettura di Torino nel 1865 emerge inoltre che la proprietà apparteneva a Vierin Isidoro; ancora oggi i discendenti della famiglia Vierin ne conservano la comproprietà, mantenendo un legame diretto con questo importante bene storico.

La scelta di presentare il recupero proprio durante la festa patronale ha assunto un forte valore simbolico. Non si è trattato soltanto dell'inaugurazione di un edificio restaurato, ma del riconoscimento di un patrimonio collettivo che parla della vita quotidiana di una comunità alpina, della sua capacità di adattarsi all'ambiente e di costruire nei secoli forme di economia basate sulla condivisione delle risorse.

Il presidente della Pro Loco, Rémy Bois, ha sottolineato il significato dell'intervento affermando che «restituire alla comunità il mulino di Prariond significa restituire un pezzo della nostra memoria collettiva. Questo edificio racconta il lavoro, la solidarietà tra le famiglie e la capacità della montagna di costruire il proprio futuro partendo dalle proprie radici». Bois ha inoltre evidenziato come «il recupero non rappresenti un punto di arrivo, ma l'inizio di un percorso di valorizzazione del patrimonio storico della Valgrisenche, affinché le nuove generazioni possano conoscere e sentirsi parte della storia della loro valle».

L'intervento assume anche un significato politico e culturale. I finanziamenti del PNRR, quando orientati verso il recupero del patrimonio storico diffuso, dimostrano come gli investimenti pubblici possano contribuire non solo alla conservazione materiale degli edifici, ma anche al rafforzamento dell'identità delle comunità di montagna. In territori come la Valle d'Aosta, dove lo spopolamento rappresenta una sfida costante, valorizzare luoghi simbolici significa sostenere il turismo culturale, alimentare il senso di appartenenza e trasmettere alle nuove generazioni la consapevolezza delle proprie radici.

Il ritorno del mulino di Prariond restituisce così molto più di un edificio recuperato: restituisce una pagina della storia di Valgrisenche, rendendo nuovamente visibile il legame tra il territorio, il lavoro e la comunità. È attraverso il recupero di testimonianze come questa che la memoria diventa una risorsa viva, capace di rafforzare l'identità di una valle che continua a guardare al futuro senza dimenticare le proprie origini.