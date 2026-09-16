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ATTUALITÀ | 16 settembre 2026, 16:32

Villar Perosa: L'Istituto Marro torna operativo

Una mattinata di sole ha coronato, mercoledì 16 settembre alle 9,45, il pieno successo dell'inaugurazione dell'Istituto "Franco Marro" di Villar Perosa, scuola secondaria di primo grado, nuovamente operativa sul territorio dopo sei anni di attente, pazienti ristrutturazioni

Villar Perosa: L'Istituto Marro torna operativo

Professionisti, esponenti del mondo politico e volontari si sono adoperati per garantire ai giovanissimi scolari una scuola confortevole, sicura, accogliente, libera da barriere architettoniche. La cerimonia ufficiale ha visto avvicendarsi per circostanziati interventi autorità locali e regionali, rappresentanti del mondo scolastico, amministrativo e religioso. Tra loro, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Il prof. Franco Marro, noto fisiologo, ha lasciato in eredità una preziosa testimonianza di impegno, di altruismo e di coraggio. Ci auguriamo che il suo ricordo viva per sempre in Val Chisone come a Parma, dove ha lavorato alacremente, e che gli alunni della scuola che porta il suo nome ne ricalchino le  orme con identica determinazione.

Era presente alla cerimonia, Valeria Marro, figlia di Franco Marro, fisiologo, e nipote di Giuseppe Marro, per anni vice sindaco di Villar Perosa.

Valeria si distingue, in Piemonte come in Emilia, per il suo impegno sociale, artistico e culturale. Alla popolazione è spiaciuto che mancasse un suo intervento a completare un momento così importante.

Se si perdono i ragazzi più difficili la scuola non è più scuola. É un ospedale che cura i sani e respinge i malati (Don Milani).

Edi Morini

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