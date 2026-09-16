Villar Perosa: L'Istituto Marro torna operativo

Professionisti, esponenti del mondo politico e volontari si sono adoperati per garantire ai giovanissimi scolari una scuola confortevole, sicura, accogliente, libera da barriere architettoniche. La cerimonia ufficiale ha visto avvicendarsi per circostanziati interventi autorità locali e regionali, rappresentanti del mondo scolastico, amministrativo e religioso. Tra loro, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Il prof. Franco Marro, noto fisiologo, ha lasciato in eredità una preziosa testimonianza di impegno, di altruismo e di coraggio. Ci auguriamo che il suo ricordo viva per sempre in Val Chisone come a Parma, dove ha lavorato alacremente, e che gli alunni della scuola che porta il suo nome ne ricalchino le orme con identica determinazione.

Era presente alla cerimonia, Valeria Marro, figlia di Franco Marro, fisiologo, e nipote di Giuseppe Marro, per anni vice sindaco di Villar Perosa.

Valeria si distingue, in Piemonte come in Emilia, per il suo impegno sociale, artistico e culturale. Alla popolazione è spiaciuto che mancasse un suo intervento a completare un momento così importante.

Se si perdono i ragazzi più difficili la scuola non è più scuola. É un ospedale che cura i sani e respinge i malati (Don Milani).