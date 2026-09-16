Bollo auto cancellato, il conto non sparisce: la promessa del Governo arriva alle urne

Il bollo auto è una delle tasse più impopolari che esistano. Lo sanno tutti, lo sa chi governa e lo sanno soprattutto i contribuenti che ogni anno si ritrovano a pagare per il semplice possesso di una macchina. Cancellarlo fa dunque un grande effetto. Soprattutto quando l’annuncio arriva a pochi mesi dall’inizio di una nuova stagione elettorale.

Il 16 settembre 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato la misura che prevede, per il 2027, l’esenzione dal bollo per le autovetture fino a 80 kW, circa 109 cavalli, e per i motocicli, con i limiti previsti dal provvedimento e una sola agevolazione per persona. Il Governo parla di circa 14,5 milioni di veicoli interessati.

Sulla carta è una bella notizia. E nessuno può sostenere seriamente che una famiglia che risparmia qualche centinaio di euro non ne abbia beneficio. Il problema comincia quando si smette di guardare lo slogan e si guarda il bilancio.

Perché il bollo non è una tassa che vive nel vuoto. È un’entrata delle Regioni. E se lo Stato decide di cancellarla, il denaro che prima arrivava ai territori deve essere sostituito da qualche altra parte. Per il 2027 il Governo ha previsto un trasferimento di 2.293,5 milioni di euro per compensare la riduzione del gettito regionale.

Ed è qui che la grande promessa comincia a mostrare la sua faccia meno scintillante.

Perché chiamarla semplicemente “abolizione del bollo” è politicamente efficace, ma finanziariamente racconta soltanto metà della storia. La tassa viene cancellata per il contribuente, mentre il buco viene trasferito dal bilancio regionale a un fondo statale. Il denaro, però, non nasce dal nulla. Cambia il soggetto che incassa e cambia il soggetto che paga, ma il problema delle risorse pubbliche rimane.

E soprattutto c’è una parola che pesa più di tutte le altre: 2027.

La misura approvata riguarda infatti i versamenti con scadenza nel corso del 2027. Non siamo davanti, almeno per ora, alla definitiva cancellazione strutturale del bollo per gli anni a venire.

Insomma: il Governo può presentarla come una grande svolta fiscale, ma il cittadino farebbe bene a leggere anche le clausole scritte in piccolo. Perché promettere una tassa in meno per un anno è una cosa. Costruire un sistema fiscale nel quale quella tassa non serva più è un’altra.

E in Valle d’Aosta la faccenda è ancora più delicata.

La Regione autonoma non è una semplice Regione a statuto ordinario. Il bollo auto è disciplinato nell’ambito delle competenze regionali e la stessa Regione pubblica le proprie tariffe e modalità di calcolo. Il nuovo intervento statale, proprio per le autonomie speciali, non può quindi essere calato automaticamente da Roma senza considerare il rapporto finanziario e istituzionale con la Regione.

La stessa impostazione adottata per le autonomie speciali rende evidente che serve un confronto specifico. In Valle d’Aosta, dunque, l’abolizione non è semplicemente una questione di premere un interruttore a Roma: serve l’intesa tra Regione e Governo.

Ed è qui che la politica valdostana dovrebbe smettere di festeggiare preventivamente e cominciare a fare le domande.

Quanto vale realmente il mancato gettito del bollo per la Valle d’Aosta? Quanto trasferirà lo Stato? Per quanti anni? Il trasferimento sarà integralmente garantito anche dopo il 2027? E soprattutto: quali saranno le conseguenze sui conti regionali se, negli anni successivi, la compensazione dovesse cambiare?

Sono domande molto meno elettorali dello slogan “via il bollo”.

La Lega Valle d’Aosta chiede alla Giunta di procedere “immediatamente” all’intesa con lo Stato, sostenendo che in Valle d’Aosta potrebbero essere oltre 30.000 i beneficiari e quantificando il risparmio in circa 130 euro per una vettura da 50 kW, 180 euro per una da 70 kW e oltre 200 euro per una da 80 kW. Sono cifre che, se confermate sulla base delle tariffe applicabili ai singoli veicoli, certamente fanno gola alle famiglie. Ma anche qui sarebbe troppo facile fermarsi al risparmio individuale senza guardare al quadro complessivo.

Perché la domanda non è soltanto quanto risparmia Mario Rossi. La domanda è chi mette i soldi al posto di Mario Rossi.

E qui bisogna essere molto precisi: oggi non c’è un automatismo per cui l’abolizione del bollo debba necessariamente tradursi in un aumento dell’Irpef in Valle d’Aosta. Sarebbe scorretto presentarlo come un fatto già deciso. Il Governo, per il 2027, ha previsto una compensazione statale.

Ma proprio per questo la Regione dovrebbe pretendere garanzie nero su bianco, non strette di mano e dichiarazioni politiche.

Perché se domani il trasferimento statale venisse ridimensionato, se la compensazione diventasse insufficiente o se il meccanismo cambiasse, le Regioni dovrebbero comunque trovare le risorse necessarie per mantenere in equilibrio i propri bilanci. E tra le leve fiscali regionali c’è anche l’addizionale Irpef. Non significa che aumenterà automaticamente: significa che non si può escludere a priori che una riduzione stabile delle entrate possa riaprire il problema della fiscalità regionale.

È esattamente questo il punto che merita di essere raccontato ai valdostani.

Non la favola della tassa cancellata e del conto evaporato, ma la realtà di una finanza pubblica nella quale ogni entrata che scompare deve essere sostituita, tagliata o compensata.

La politica nazionale, naturalmente, ha tutto il diritto di rivendicare il provvedimento. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo ha presentato come la cancellazione di una delle tasse più odiate dagli italiani. Ma quando si avvicina una scadenza elettorale, sarebbe ingenuo non interrogarsi anche sulla tempistica e sulla comunicazione politica di una misura che produce un beneficio immediatamente percepibile dal cittadino.

Il sospetto di una promessa elettorale, insomma, non nasce dal fatto che il bollo venga cancellato. Nasce dal fatto che la cancellazione venga annunciata come un grande regalo fiscale mentre la parte più difficile — quella della copertura strutturale e della durata nel tempo — resta tutta da verificare.

E per una Regione autonoma come la Valle d’Aosta la questione è ancora più sensibile. L’autonomia non può significare soltanto avere competenze quando fa comodo. Significa anche difendere fino all’ultimo euro le proprie entrate e pretendere dallo Stato regole chiare, stabili e rispettose della specialità valdostana.

Perciò la Giunta regionale farebbe bene a non correre dietro agli slogan di Roma. Prima di festeggiare l’abolizione del bollo, chieda quanto arriva, quando arriva e soprattutto fino a quando arriva.

Perché abolire una tassa è facile da annunciare. Garantire che tra qualche anno nessun altro tributo regionale debba essere aumentato per compensare quella scelta è tutta un’altra storia.

E se il 2027 sarà davvero l’anno della libertà dal bollo, i valdostani hanno il diritto di sapere già oggi se sarà una libertà definitiva oppure soltanto una pausa fiscale confezionata molto bene, proprio mentre la politica torna a chiedere il voto.