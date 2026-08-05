La 29esima edizione del Gran Paradiso Film Festival continua online e nel territorio del Gran Paradiso

Il grande cinema naturalistico e la cultura tornano protagonisti nelle valli del Gran Paradiso dal 6 al 9 agosto, toccando i comuni di Valsavarenche, Villeneuve, Rhêmes-Saint-Georges e Aymavilles, insieme alla conclusione delle votazioni della sezione streaming.

La sezione GPFF Online

La competizione digitale consente agli iscritti alla Giuria del Pubblico Online di visionare e votare i lungometraggi e cortometraggi in gara fino alle ore 23:59 di venerdì 7 agosto 2026. La giuria popolare contribuirà all'assegnazione del premio da 1.000 euro per il miglior lungometraggio e da 500 euro per il miglior cortometraggio, partecipando inoltre all'estrazione di premi dedicati ai votanti.

Il programma degli eventi sul territorio

Giovedì 6 agosto – Valsavarenche: L'apertura delle serate sul territorio parte alle ore 21:00 con la proiezione dei corti di CortoNatura, tra cui "Connexions, unis par la faim" di Dominique Mertens e "Le bruit de l’aubépine" di Julien Deper. A seguire viene proposto il lungometraggio "2000 jours Au Paradis" di Véronique, Anne ed Erik Lapied, girato interamente nella valle e insignito della Menzione speciale della Giuria tecnica.

Venerdì 7 agosto – Villeneuve (Châtel-Argent): L'evento si apre alle ore 20:00 presso il Cimitero della Chiesa di Santa Maria con un approfondimento storico dell'Istituto Storico della Resistenza su Aurora Vuillerminaz. Successivamente, presso la Rocca di Châtel-Argent (raggiungibile anche tramite navette gratuite), si terrà la proiezione del cortometraggio "Prima dell’Aurora" con la regista Chiara Zoja e la produttrice Eleonora Zappia. Seguirà il lungometraggio "Le Chant des Forêts" di Vincent Munier, vincitore del premio per la Miglior immagine al festival e del Premio César 2026 come miglior documentario.

Sabato 8 agosto – Rhêmes-Saint-Georges (Maison Pellissier): Dalle ore 21:00 spazio a "GPFF in Mostra" con l'inaugurazione dell'esposizione "Meraviglie da Salvare" della LIPU. L'incontro vedrà l'intervento di Giampiero Sammuri (sezione italiana IUCN) sul tema delle specie aliene, seguito dal corto "Une chouette famille à nouveau reunie" di Geoffrey Quittelier e dal lungometraggio "The Birds" di David Allen.

Domenica 9 agosto – Aymavilles (Parco del Castello): La serata conclusiva parte alle ore 18:00 con l'incontro del ciclo De Rerum Natura insieme alla scrittrice Elena Loewenthal, che presenterà il libro "Il tempo dei chissà" in dialogo con Luciano Caveri (Fondation Émile Chanoux). Dalle ore 21:00 si terrà la cerimonia di premiazione del GPFF Online con la proiezione delle opere vincitrici, preceduta dai video musicali "La Dama Bianca" (di Carlo Pestelli e Vincent Boniface) e "Revïre | Montagnes Valdôtaines ReWork - Neda Groove (feat. Nat)" (composto da Raffaele NEDA D'Anello e interpretato da Natalia Crema).

Tutti gli appuntamenti della manifestazione sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale www.gpff.it. Per informazioni è possibile contattare l'organizzazione al numero di telefono 0165 75301 o all'indirizzo e-mail info@gpff.it

Il festival è ideato da Fondation Grand Paradis in collaborazione con l'Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sostenuto da numerosi enti regionali, nazionali e locali.