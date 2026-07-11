Caduta sul Castore, il Soccorso Alpino recupera un alpinista ferito a 4.000 metri

La montagna, ancora una volta, ha chiesto attenzione e preparazione. Nella mattinata di oggi il Soccorso Alpino Valdostano è stato impegnato in un delicato intervento sulla parete Ovest del Castore, nel massiccio del Monte Rosa, per recuperare un alpinista caduto in un crepaccio a circa 4.000 metri di quota.

L’allarme è scattato dopo l’incidente avvenuto durante l’attività alpinistica in alta quota. Le squadre del Soccorso Alpino sono intervenute in un ambiente particolarmente impegnativo, caratterizzato dalle difficoltà tipiche delle zone glaciali: altitudine, condizioni ambientali variabili e necessità di operare in sicurezza su terreno complesso.

L’alpinista è stato raggiunto, recuperato e successivamente affidato alle cure sanitarie. Dopo il trasferimento, è stato condotto al Pronto Soccorso per gli accertamenti diagnostici e per ricevere le terapie necessarie. Le informazioni sulle sue condizioni cliniche non sono al momento state rese note.

I compagni di cordata, dopo l’incidente, hanno raggiunto il rifugio Quintino Sella, dove sono stati accompagnati e assistiti in attesa della conclusione delle operazioni di soccorso.

L’intervento richiama ancora una volta il ruolo fondamentale del Soccorso Alpino Valdostano, una struttura composta da tecnici altamente specializzati che ogni anno opera su pareti, ghiacciai e sentieri della regione per garantire assistenza a chi frequenta la montagna. Un’attività che non riguarda soltanto il momento dell’emergenza, ma anche la prevenzione e la diffusione di una cultura della sicurezza in ambiente alpino.

La vicenda riporta al centro un tema sempre attuale: la montagna valdostana continua ad attirare migliaia di appassionati e alpinisti da tutto il mondo, ma richiede consapevolezza, preparazione e rispetto dei propri limiti. Anche un’esperienza programmata e affrontata con competenza può trasformarsi rapidamente in una situazione di pericolo, soprattutto sui grandi ghiacciai del Monte Rosa, dove ogni scelta può diventare decisiva.