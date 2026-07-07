Il TAR dà ragione all'OSAPP: annullata la graduatoria interna del carcere di Aosta

La gestione delle procedure interne nella pubblica amministrazione torna al centro dell'attenzione dopo una significativa pronuncia del TAR Valle d'Aosta che riguarda la Casa circondariale di Aosta. Una vicenda che va oltre il singolo caso, perché richiama un principio essenziale del diritto amministrativo: chi emana le regole è il primo soggetto tenuto a rispettarle.

Con una sentenza che accoglie integralmente il ricorso presentato dal delegato sindacale OSAPP R.C., assistito dall'avvocata Maria Immacolata Amoroso, il Tribunale amministrativo ha infatti annullato, per quanto di interesse del ricorrente, la graduatoria relativa a un interpello interno indetto dalla Direzione della Casa circondariale di Aosta.

Secondo quanto evidenziato dalla difesa del sindacalista, l'Amministrazione aveva pubblicato un interpello interno fissando criteri precisi per la formazione della graduatoria. Una volta conclusa la procedura, tuttavia, avrebbe applicato criteri differenti rispetto a quelli originariamente stabiliti, escludendo il ricorrente dall'applicazione del parametro previsto dal bando.

Una scelta che il TAR ha ritenuto illegittima, riaffermando un principio consolidato della giurisprudenza amministrativa: le disposizioni contenute in un bando o in un interpello costituiscono la cosiddetta "lex specialis" della procedura e vincolano non soltanto i partecipanti, ma anche la stessa amministrazione che le ha predisposte. Le regole, dunque, non possono essere modificate o disattese una volta concluso il procedimento.

In applicazione di questo principio, il Tribunale ha disposto l'annullamento della graduatoria nella parte contestata, ordinando l'applicazione del criterio originariamente previsto dall'interpello e dal quale il ricorrente era stato illegittimamente escluso. Contestualmente, i giudici hanno condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.500 euro, oltre agli accessori di legge.

Per l'avvocata Maria Immacolata Amoroso, che ha rappresentato il delegato sindacale dell'OSAPP, la decisione rappresenta una chiara riaffermazione dei principi che devono guidare ogni attività amministrativa. La sentenza, infatti, censura l'operato della Direzione della Casa circondariale e ribadisce l'obbligo di garantire trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e rispetto delle regole fissate all'avvio delle procedure selettive.

Anche il sindacato OSAPP legge il pronunciamento come un importante precedente a tutela del personale della Polizia penitenziaria. L'organizzazione sottolinea che continuerà a vigilare affinché i diritti degli operatori siano concretamente garantiti e affinché nessuna amministrazione possa interpretare o applicare le regole secondo criteri discrezionali o di convenienza, ricordando come il primo destinatario del principio di legalità sia proprio chi esercita il potere pubblico.

La pronuncia del TAR assume così un valore che supera il caso specifico della Casa circondariale di Aosta. In un contesto nel quale trasparenza e correttezza amministrativa rappresentano elementi fondamentali per il buon funzionamento della pubblica amministrazione, la sentenza richiama tutte le amministrazioni al rigoroso rispetto delle regole che esse stesse stabiliscono. Un principio che tutela non solo i dipendenti coinvolti nelle procedure interne, ma rafforza anche la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, ricordando che legalità e imparzialità non sono principi astratti, bensì condizioni indispensabili per garantire un'amministrazione credibile ed equa.