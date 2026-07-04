Tribunale e Procura di Aosta, la FP CGIL: senza convenzione AUSL–Ministero si rischia il collasso degli uffici

Il tema, a dirla tutta, è uno di quelli che rischiano di diventare una cronica emergenza silenziosa, di quelle che non fanno rumore ma logorano pezzi fondamentali dello Stato. Aosta non fa eccezione: dentro il Tribunale di Aosta e la Procura di Aosta la situazione del personale amministrativo è arrivata a un punto che il sindacato definisce senza mezzi termini non più sostenibile.

La denuncia arriva dalla FP CGIL Valle d’Aosta, che ricostruisce un percorso già lungo e pieno di passaggi istituzionali: dalla mobilitazione culminata nello sciopero del maggio 2025, fino ai tavoli con la Regione Valle d’Aosta e con il Ministero della Giustizia. Da lì era nata anche una prima convenzione per attingere alle graduatorie regionali, ma quella soluzione si è presto rivelata insufficiente. Le graduatorie, infatti, sono state rapidamente assorbite dal fabbisogno interno della stessa amministrazione regionale e degli enti locali, lasciando scoperti proprio gli uffici giudiziari.

Ed è qui che il quadro si complica ulteriormente. Il sindacato ha rilanciato proponendo una strada alternativa: utilizzare le graduatorie dell’AUSL Valle d’Aosta, dove è in corso in questi mesi il concorso per assistenti amministrativi. L’idea è semplice nella sua logica amministrativa, ma decisiva nei suoi effetti: creare una base di idonei ampia da cui attingere anche per rinforzare tribunale e procura.

Il nodo però è tutto politico e burocratico. Senza la firma della convenzione tra Ministero della Giustizia e AUSL Valle d’Aosta, questa possibilità resta sospesa. E il tempo, secondo la FP CGIL, non è una variabile neutra. “Non c’è più tempo da perdere”, è la sintesi netta del sindacato, che lega la questione non solo alla tenuta degli uffici ma anche alle condizioni di lavoro di chi oggi regge il sistema con organici ridotti all’osso.

Dietro i numeri, infatti, c’è un problema molto concreto: fascicoli che si accumulano, tempi amministrativi che si allungano, carichi di lavoro che diventano strutturali e non più emergenziali. E poi c’è il riflesso esterno, quello che riguarda i cittadini: un servizio giustizia che perde efficienza proprio dove dovrebbe garantire rapidità e certezza del diritto.

La vicenda, letta nel suo insieme, mette in luce anche un tema più ampio che riguarda il rapporto tra autonomia regionale e capacità di gestione delle risorse umane. La Valle d’Aosta ha strumenti e competenze, ma quando i bacini di reclutamento si sovrappongono e si esauriscono rapidamente, il sistema si inceppa. E a rimanere scoperti sono spesso proprio i settori meno visibili ma più delicati dell’amministrazione pubblica.

Ora tutto si gioca su un passaggio apparentemente tecnico ma in realtà decisivo: la firma della convenzione. Se arriverà in tempi rapidi, la macchina potrà forse trovare un po’ di respiro. Se invece slitterà ancora, il rischio è che la crisi degli uffici giudiziari di Aosta diventi non più un’emergenza da risolvere, ma una condizione stabile con cui convivere. E in quel caso il problema non sarebbe più solo sindacale o organizzativo, ma pienamente politico.