Valdigne, autobus anche di notte: da domani lunedì 6 luglio corse aggiuntive tra Aosta e Courmayeur per l’estate turistica

In Valdigne si prova a cambiare passo sulla mobilità, e lo si fa su uno dei fronti più delicati per una zona turistica: la notte. Dal 6 luglio sarà infatti attivato un nuovo servizio di trasporto pubblico notturno tra Aosta e Courmayeur, pensato per accompagnare la crescita estiva dei flussi turistici e rispondere a una domanda di spostamenti che, fino ad oggi, restava sostanzialmente scoperta nelle ore più tarde.

L’idea è semplice ma politicamente significativa: non lasciare soli né i turisti né chi lavora nei settori della ristorazione, dell’hotellerie e dei servizi, spesso costretti a fare i conti con turni che finiscono quando il trasporto pubblico ordinario ha già chiuso.

Oggi la linea principale garantisce la prima partenza da Aosta alle 05.15 e da Courmayeur alle 06.15, mentre l’ultima corsa utile si ferma alle 21.45 in uscita da Aosta e alle 22.05 in discesa da Courmayeur. Con il nuovo servizio si apre una finestra completamente diversa: le nuove corse saranno in partenza da Aosta alle 22.30 e alle 03.00, mentre da Courmayeur si viaggerà alle 23.45 e alle 04.00.

Un’estensione non banale, perché introduce di fatto una copertura notturna stabile su un asse strategico della mobilità regionale. Non si tratta solo di “più autobus”, ma di un tentativo di ridisegnare le abitudini di spostamento in una valle dove, soprattutto in estate, il traffico privato rischia di diventare l’unica alternativa reale.

La giustificazione politica e amministrativa è chiara: l’estate valdostana, e in particolare la Valdigne, vive un aumento significativo delle presenze turistiche, tra eventi, attività ricettive e flussi legati alla montagna. In questo contesto, lasciare scoperto il segmento notturno significa di fatto scaricare tutto sulle auto private, con effetti evidenti su sicurezza, parcheggi e sostenibilità.

Il servizio nasce inoltre come sperimentazione. Non è un intervento strutturale definitivo, ma un test: capire quante persone lo useranno, in che fasce orarie, con quale continuità. Se i numeri risponderanno, l’ipotesi sul tavolo è quella di estendere il modello anche alla stagione invernale, dove il peso del turismo sciistico rende ancora più critico il tema degli spostamenti serali.

Non è secondario nemmeno il metodo: il progetto arriva dopo un confronto tra amministrazione regionale, enti locali e gestore del servizio. Una dinamica che, almeno sulla carta, punta a una governance condivisa della mobilità.

L’Assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy, lo sintetizza così: «Con l’introduzione di questo servizio notturno, al momento sperimentale, intendiamo rispondere alle esigenze di mobilità di un territorio che durante l'estate vive una forte crescita di presenze e di attività». E ancora: «Attraverso il dialogo e la capacità di fare rete possiamo costruire risposte efficaci ai bisogni delle comunità locali, ridurre l’utilizzo dell’auto privata e rendere più sicura la mobilità delle persone, in particolare quella dei giovani».

Dietro queste parole c’è una lettura politica abbastanza evidente: la mobilità non è più solo un servizio tecnico, ma una leva economica e sociale. In una valle come la nostra, dove turismo e lavoro stagionale si intrecciano, un autobus notturno può diventare un pezzo di sicurezza urbana, ma anche un fattore competitivo per le strutture ricettive.

Resta però un punto aperto, che sarà interessante osservare nei prossimi mesi: la reale domanda. Perché tra progettazione e utilizzo effettivo spesso c’è uno scarto significativo, soprattutto quando si parla di servizi serali e notturni in territori non urbani.

Se il servizio funzionerà, la Valdigne potrebbe entrare in una logica più moderna di mobilità continua, meno dipendente dall’auto privata e più aderente ai ritmi reali di chi vive e lavora in montagna. Se invece resterà sottoutilizzato, sarà comunque un banco di prova utile per capire dove si fermano i bisogni e dove invece inizia l’abitudine consolidata all’uso del mezzo privato.

In ogni caso, dal 6 luglio la valle farà una piccola ma significativa prova generale: quella di una mobilità che non si spegne più alle dieci di sera.