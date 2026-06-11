Trasporti, via libera del Consiglio al disegno di legge: più agevolazioni e fondi al Tpl e scatta l’orario estivo dei bus Arriva

Nella seduta mattutina dell’11 giugno 2026, il Consiglio Valle ha approvato all’unanimità un disegno di legge in materia di trasporti, composto da sei articoli che aggiornano la normativa del settore e rifinanziano alcune misure già attive, con l’obiettivo di rendere più efficace il sistema della mobilità regionale.

Tra le principali novità, l’ampliamento della platea dei beneficiari delle agevolazioni tariffarie sul trasporto pubblico regionale, che viene estesa anche a studenti delle scuole superiori, universitari, partecipanti a programmi di mobilità internazionale, medici in formazione specialistica e ricercatori impegnati all’Università della Valle d’Aosta o in progetti finanziati dalla Regione. Aggiornate anche le disposizioni per le persone con patologie che rendono difficoltoso l’uso dei mezzi pubblici, oltre alla proroga per il 2026 delle agevolazioni per profughi ucraini e richiedenti protezione internazionale. Prevista inoltre l’estensione del servizio di vigilanza, non solo a bordo dei mezzi ma anche in autostazioni, fermate e biglietterie.

Sul provvedimento è intervenuto in Aula l’assessore ai trasporti Luigi Bertschy, che ha sottolineato come la misura rappresenti un passaggio di continuità verso una revisione più ampia della normativa regionale sul trasporto pubblico, evidenziando la necessità di rafforzare attrattività, sicurezza e accessibilità del sistema. Ha inoltre richiamato il valore del progetto “Sci…volare a scuola” e la strategia complessiva di avvicinamento dei giovani alla montagna e al territorio.

Sul fronte operativo, arriva anche una novità per gli utenti del trasporto pubblico locale. Arriva Italia comunica che dal 12 giugno 2026 entreranno in vigore gli orari estivi del servizio bus in Valle d’Aosta, subito dopo la chiusura delle scuole prevista per l’11 giugno.

Il passaggio alla programmazione estiva comporta un adeguamento dell’offerta alle nuove esigenze di mobilità stagionali, con una riduzione dei flussi scolastici e una diversa distribuzione degli spostamenti. Contestualmente, viene potenziato il servizio verso le principali località turistiche e le vallate, con collegamenti dedicati e rafforzati per rispondere all’aumento della domanda estiva.

Tutte le informazioni aggiornate su linee, orari e variazioni sono consultabili sul sito ufficiale del servizio Arriva Italia Aosta, dove è possibile pianificare gli spostamenti e restare aggiornati in tempo reale sulle modifiche del servizio.