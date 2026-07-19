Viabilità straordinaria tra Hône, Arnad, Issogne e Verrès: modifiche alla circolazione domenica 12 luglio dalle 15 alle 22

La Presidenza della Regione informa che domenica 19 luglio, dalle ore 15 alle 22, sarà riproposto il piano straordinario, per agevolare i flussi di traffico del rientro dalla Valle d’Aosta, sulla Strada statale 26 e sulla strada dell’Envers, tra i Comuni Hône, Arnad, Issogne e Verrès, secondo le modalità della scorsa domenica:

per il traffico diretto verso nord (da Hône verso Verrès)

i veicoli diretti verso Verrès dovranno utilizzare la strada dell'Envers, che sarà percorribile a senso unico nel tratto compreso tra il bivio per Echallod, nel Comune di Hône, e il bivio per le frazioni Pied de Ville e Les Magaret, nel Comune di Issogne. I veicoli saranno quindi reimmessi sulla SS26 all'altezza della rotatoria della Grangia Nuova a Verrès;

per il traffico diretto verso sud (da Arnad verso Donnas e Pont-Saint-Martin)

per i veicoli diretti verso sud sarà invece istituito un senso unico sulla Strada statale 26 tra la rotatoria di Echallod, nel Comune di Arnad, e la rotatoria di Hône.



L’organizzazione della circolazione, anche a seguito degli accordi presi con le società dei navigatori satellitari per il corretto direzionamento dei veicoli, è funzionale a rendere più fluido e controllato lo scorrimento del traffico, una soluzione che ha permesso di migliorare i flussi durante la giornata del 12 luglio.



Saranno nuovamente presenti presidi di controllo lungo i principali incroci e rotatorie, grazie al supporto delle Amministrazioni comunali, di ANAS, Forze dell'ordine, Polizie locali, volontari di Protezione civile e volontari dei Vigili del fuoco.



Inoltre, sempre in un’ottica di agevolazione della circolazione, SAV ha comunicato che nella giornata di domenica 19 luglio, nel tratto del cantiere autostradale in corrispondenza del Comune di Arnad, sarà aperta al traffico una seconda corsia sulla direttrice verso Pont-Saint-Martin. SAV ha inoltre confermato la data di venerdì 24 luglio per lo smantellamento definitivo del cantiere.