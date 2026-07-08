Viabilità in uscita dalla Valle d’Aosta, il COV corre ai ripari: più controlli sull’Envers e confronto con le forze dell’ordine

La viabilità valdostana torna al centro dell’attenzione dopo una domenica caratterizzata da rallentamenti e difficoltà nella gestione dei flussi di traffico in uscita dalla regione. Un problema che, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, mette alla prova non soltanto la rete stradale ma anche il coordinamento tra istituzioni, forze operative e sistemi di informazione agli automobilisti.

Per affrontare le criticità emerse, si è riunito martedì 7 luglio 2026 il Comitato Operativo Viabilità (COV), convocato dalla Presidenza della Regione con l’obiettivo di analizzare quanto accaduto nella giornata di domenica 5 luglio 2026 e individuare eventuali correttivi in vista del successivo fine settimana.

Durante l’incontro sono stati esaminati i principali nodi che hanno contribuito ai disagi, con particolare attenzione alla gestione dei flussi veicolari lungo le direttrici di uscita dalla Valle d’Aosta. La decisione assunta è quella di confermare, per domenica 12 luglio 2026, l’attuale assetto della viabilità, intervenendo però con un rafforzamento dei presìdi lungo la strada dell’Envers, una delle zone maggiormente interessate dalle problematiche di circolazione.

Accanto agli interventi sul territorio, emerge anche la necessità di migliorare la comunicazione preventiva agli automobilisti. La Protezione civile ha infatti avviato interlocuzioni con i gestori delle principali piattaforme di navigazione digitale per aggiornare in modo più tempestivo le informazioni relative alla situazione del traffico. Un aspetto ritenuto fondamentale, perché molti automobilisti hanno segnalato come i sistemi di navigazione non sempre abbiano restituito indicazioni aggiornate sulle condizioni della viabilità regionale.

Sul fronte istituzionale, il presidente della Regione Renzo Testolin ha annunciato un ulteriore passaggio: la convocazione a breve del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica (COSP). L’obiettivo sarà valutare le implicazioni legate alla sicurezza e all’ordine pubblico derivanti dalle criticità viarie, definendo anche il coinvolgimento delle diverse Forze di Polizia già a partire dal prossimo fine settimana.

«La gestione dei grandi flussi di traffico – è il senso del confronto avviato dal presidente Testolin – richiede un coordinamento sempre più stretto tra tutti i soggetti coinvolti». Una prospettiva che supera la semplice emergenza del momento e richiama la necessità di una strategia stabile per una regione che, soprattutto nei mesi turistici, vede aumentare sensibilmente il numero di veicoli in transito.

Il tema della viabilità non riguarda infatti soltanto gli automobilisti in coda: coinvolge la qualità dell’accoglienza turistica, la sicurezza dei residenti, l’efficienza dei collegamenti e l’immagine stessa della Valle d’Aosta. Le difficoltà registrate nei giorni scorsi rappresentano quindi un banco di prova per la capacità delle istituzioni di trasformare una situazione ricorrente in un modello organizzativo più efficace, capace di prevenire i problemi prima che diventino emergenze.

Calendario degli interventi e delle riunioni