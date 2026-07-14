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VIABILITÀ E MOBILITÀ | 14 luglio 2026, 11:49

Raccordo Autostradale A4/A5 Ivrea-Santhià: dalle ore 22 di oggi, 14 luglio, alle ore 06 di domani, 15 luglio, uscita obbligatoria allo svincolo dell’interscambio di Santhià

Chiusura necessaria per consentire l’esecuzione di interventi sulle barriere di sicurezza stradali e sulla segnaletica orizzontale.

Raccordo Autostradale A4/A5 Ivrea-Santhià: dalle ore 22 di oggi, 14 luglio, alle ore 06 di domani, 15 luglio, uscita obbligatoria allo svincolo dell’interscambio di Santhià

La Presidenza della Regione informa che, come comunicato dalla ITP - Ivrea Torino Piacenza s.p.a., dalle ore 22 di oggi, martedì 14 luglio, alle ore 06 di domani, 15 luglio, lungo il Raccordo autostradale A4/A5 Ivrea - Santhià, il tratto dell’autostrada D36 (diramazione autostradale Stroppiana – Santhià), compreso tra l’interscambio di Santhià e lo svincolo di Vercelli ovest, sarà chiuso al traffico, per consentire l’esecuzione di interventi sulle barriere di sicurezza stradali e sulla segnaletica orizzontale.

Di conseguenza, per l’utenza proveniente da Aosta e diretta verso Santhià, Genova e Milano, sarà istituita l’uscita obbligatoria sul ramo di svincolo dell’Interscambio di Santhià che dal raccordo autostradale A4/A5 Ivrea – Santhià, in carreggiata sud (da Ivrea verso Santhià), porta sull’autostrada A4 Torino – Milano in direzione Torino fino al casello di Borgo d’Ale, da dove sarà possibile riprendere l’autostrada in direzione Milano.

red

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