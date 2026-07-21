Aosta: Via Edelweiss, al via il nuovo asfalto: lavori da mercoledì tra disagi temporanei e più sicurezza

C'è un momento in cui ogni automobilista smette di lamentarsi delle buche e inizia a lamentarsi dei cantieri. È il prezzo inevitabile della manutenzione: senza lavori le strade peggiorano, con i lavori serve un po' di pazienza. L'assessore Corrado Cometto la mette anche sul pratico: meglio qualche giorno di attesa oggi che anni di proteste per un asfalto ormai arrivato a fine corsa.

Da mercoledì 22 luglio 2026 prenderanno il via i lavori di ripavimentazione di via Edelweiss ad Aosta. L'intervento prevede una prima fase di fresatura del vecchio manto stradale, seguita dalla posa del nuovo asfalto, e proseguirà fino al completamento delle opere.

L'intervento fa parte del più ampio programma di manutenzione straordinaria della rete viaria cittadina, con cui l'amministrazione comunale punta a migliorare le condizioni delle principali arterie urbane. L'obiettivo è duplice: aumentare la sicurezza della circolazione e rendere più confortevole il transito sia per gli automobilisti sia per gli utenti della strada.

Durante l'esecuzione dei lavori saranno inevitabili alcuni disagi alla viabilità e agli accessi, soprattutto nei primi giorni del cantiere. L'impresa incaricata ha comunque assicurato che l'accesso alle abitazioni sarà sempre garantito ai residenti, anche se in alcune fasi potranno verificarsi brevi tempi di attesa necessari per consentire l'avanzamento delle lavorazioni.

L'assessore alle opere pubbliche, al patrimonio, alla cultura della città e del territorio Corrado Cometto sottolinea come l'intervento rappresenti una risposta concreta alle richieste avanzate negli ultimi anni dai residenti della zona. Nel presentare l'avvio del cantiere evidenzia che il programma di manutenzione delle strade cittadine sta interessando numerose vie di Aosta e riconosce che i lavori comporteranno inevitabilmente qualche disagio temporaneo. Allo stesso tempo spiega di aver chiesto all'impresa di limitare il più possibile i tempi di attesa e di garantire sempre l'accesso alle abitazioni, aggiungendo che si tratta di «un intervento atteso che consentirà di migliorare in modo significativo la qualità e la sicurezza della strada».

Sul piano politico, l'opera si inserisce nella strategia dell'amministrazione comunale di investire sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture urbane, un settore spesso meno appariscente rispetto alle grandi opere ma fondamentale per la qualità della vita quotidiana. Dal punto di vista economico, mantenere efficiente la rete viaria significa anche contenere nel tempo i costi di interventi più invasivi, mentre sotto il profilo sociale una strada in buone condizioni contribuisce alla sicurezza, riduce il degrado e migliora la vivibilità dei quartieri.

La ripavimentazione di via Edelweiss è uno di quegli interventi che difficilmente fanno notizia quanto un'inaugurazione, ma che incidono concretamente sulla quotidianità dei cittadini. Se il cantiere richiederà qualche giorno di pazienza, il risultato atteso è una strada più sicura e funzionale, ricordando che la qualità di una città si misura anche dalla cura costante delle sue infrastrutture più utilizzate.