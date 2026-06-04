S.R. n. 47 di Cogne: riapre la variante stradale provvisoria al Km 9+400

Novità importanti per la viabilità della valle di Cogne. L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che da oggi, giovedì 4 giugno 2026, è riaperta al transito la variante stradale provvisoria di Grand-Bois, situata al chilometro 9+400 della Strada Regionale n. 47, riservata ai veicoli con lunghezza complessiva non superiore a 10 metri.
L'infrastruttura provvisoria era stata realizzata per rispondere ai gravi danni causati dall'evento alluvionale del giugno 2024.
La variante consentirà di ottimizzare la gestione dei flussi di traffico nel tratto attualmente regolato da impianto semaforico a senso unico
alternato.
La riapertura, resa possibile dall’arrivo della stagione estiva, favorirà una maggiore fluidità del traffico, agevolando gli spostamenti verso la valle di Cogne, anche in vista dell’aumento delle presenze turistiche nei prossimi mesi.