Questura di Aosta, in servizio i 5 nuovi funzionari della Polizia di Stato

Hanno preso servizio presso la Questura di Aosta e presso la Sezione della Polizia di Frontiera 5 nuovi funzionari della Polizia di Stato, usciti dal 114° Corso di formazione per Commissari.

Dopo alcuni giorni di applicazione presso gli Uffici e le Divisioni della Questura di Aosta, pensato per fornire una visione d'insieme sull'organizzazione, sulle attività e sui servizi, valorizzando le competenze acquisite durante il corso di formazione, il Questore ha assegnato il Commissario Andrea Brunetti all'Ufficio Generale e Soccorso Pubblico, il Commissario Daniela Gioia all'Ufficio di Gabinetto e all'Ufficio Digos, il Commissario Adolfo Ambroggio alla Divisione Amministrativa Sociale e il Commissario Rosario CHIPARO all'Ufficio Immigrazione.

Il Commissario Giuseppe Cammarotto, invece, è stato assegnato direttamente dal Dipartimento alla Sezione della Polizia di Frontiera dal 24 dello scorso mese.

Il Questore ha rivolto ai neo funzionari gli auguri di buon lavoro, sottolineando l'importanza del ruolo e l'impegno richiesto per garantire sicurezza e legalità in una regione di confine come la Valle d'Aosta.