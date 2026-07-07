A Doues l’acqua canta tra le vette: la memoria dei lavatoi diventa musica di comunità

Ci sono luoghi che sembrano immobili, ma che in realtà continuano a raccontare storie. Una fontana di montagna, un vecchio lavatoio in pietra, una piazza di paese possono apparire semplici elementi del paesaggio quotidiano, ma custodiscono una memoria fatta di voci, gesti, fatiche e relazioni umane. È proprio questa anima nascosta dei villaggi alpini che Doues vuole riportare alla luce con un appuntamento capace di unire cultura, tradizione e partecipazione.

Sabato 11 luglio 2026, alle ore 15.30, dalla piazza della chiesa di Doues prenderà avvio “Tra Vette e Voci - Armonie d’Acqua”, un percorso musicale itinerante dedicato al tema “Lavoirs et Lavioù”. Non sarà soltanto un concerto, ma un viaggio attraverso gli spazi della comunità: un cammino tra fontane e lavatoi dove le melodie dei cori incontreranno la pietra delle case, il rumore dell’acqua e il silenzio delle montagne.

L’iniziativa nasce all’interno del programma BEN-ESSERE - BIEN-ÊTRE, promosso dal Comune di Doues in collaborazione con i Comuni di Allein e Ollomont, con l’obiettivo di proporre una visione della montagna non soltanto come luogo turistico, ma come territorio vivo, abitato e ricco di significati.

Gli organizzatori spiegano che “il progetto propone la montagna non solo come scenario, ma come luogo da vivere con attenzione, lentezza e consapevolezza”. Una filosofia che supera la semplice organizzazione di un evento culturale e diventa una dichiarazione di identità: il benessere non è soltanto una condizione individuale, ma nasce anche dalla capacità di riscoprire luoghi, relazioni e tradizioni condivise.

Il cuore simbolico della manifestazione sono proprio i lavatoi e le fontane, quegli spazi che per generazioni hanno rappresentato molto più di una funzione pratica. “Le fontane e i lavatoi non sono stati soltanto luoghi funzionali, legati al lavoro quotidiano e alla gestione dell’acqua: per generazioni hanno rappresentato spazi di incontro, relazione, scambio e racconto”, sottolineano gli autori della nota. In quelle pietre consumate dal tempo si è costruita una parte importante della vita comunitaria alpina: donne impegnate nel lavoro quotidiano, bambini che imparavano le storie degli anziani, abitanti che trasformavano un momento di fatica in occasione di socialità.

Oggi quei luoghi assumono un nuovo valore culturale. Non sono soltanto testimonianze del passato, ma diventano strumenti per raccontare alle nuove generazioni una montagna fatta di comunità e non soltanto di paesaggi da fotografare.

Ad accompagnare il pubblico lungo questo percorso sarà il professor Ezio Emerico Gerbore, storico medievista, chiamato a intrecciare la musica con la conoscenza del territorio. La sua presenza permetterà di riscoprire “curiosità, significati e tracce del passato legate all’acqua, ai lavatoi e agli spazi del paese”, trasformando il percorso in un racconto storico capace di dare profondità ai luoghi attraversati.

La dimensione musicale sarà affidata ai cori Musica Nostra, CCS Cogne Crer, Singen mit Herz e Stella Alpina di Ormea, protagonisti di un itinerario sonoro nel quale le voci diventeranno parte integrante del paesaggio. Come evidenziano gli organizzatori, “le voci corali dialogano con la pietra, l’acqua e la memoria dei luoghi”, creando un collegamento ideale tra il patrimonio immateriale del canto e quello materiale rappresentato dall’architettura rurale alpina.

La scelta del canto corale non è casuale. Nelle comunità di montagna il canto è da sempre stato un elemento di appartenenza: accompagnava feste, lavori collettivi, momenti religiosi e occasioni di incontro. Un coro non è soltanto un insieme di persone che cantano, ma una metafora della comunità stessa: tante voci diverse che trovano un’armonia comune.

L’appuntamento di Doues assume anche un significato economico e sociale più ampio. In un periodo storico nel quale molti piccoli Comuni alpini cercano nuove forme per contrastare lo spopolamento e mantenere viva la propria identità, iniziative come questa dimostrano che la cultura può diventare uno strumento di sviluppo territoriale. Valorizzare la memoria significa creare attrattività, offrire esperienze autentiche ai visitatori e allo stesso tempo rafforzare il senso di appartenenza dei residenti.

La manifestazione, realizzata con il contributo dell’Office Régional du Tourisme e in collaborazione con FederCori, rappresenta quindi un esempio di come la promozione turistica possa andare oltre la semplice esposizione delle bellezze naturali. La montagna diventa racconto, incontro, esperienza condivisa.

“Con “Tra Vette e Voci - Armonie d’Acqua”, Doues conferma la volontà di costruire un’offerta culturale radicata nel territorio e capace di parlare sia alla comunità locale sia ai visitatori”, spiegano gli organizzatori. Una frase che racchiude il senso profondo dell’iniziativa: non portare cultura in montagna, ma riconoscere che la cultura è già dentro la montagna, nelle sue pietre, nelle sue acque, nelle sue persone.

In un’epoca dominata dalla velocità e dalla ricerca continua di nuove attrazioni, Doues propone un’altra idea di futuro: quella di una montagna capace di fermarsi ad ascoltare. Ascoltare il rumore dell’acqua che scorre, le voci dei cori che salgono verso le vette, i racconti custoditi nei vecchi lavatoi. Perché spesso il patrimonio più prezioso di una comunità non è ciò che viene costruito oggi, ma ciò che ha saputo resistere al tempo e continuare a parlare.