Almanach de dimanche 12 juillet saint Jean Gualbert

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI LUGLIO

Domenica 12 luglio

La Thuile, Hotel Planibel - ore 9.00

S. Messa per il Corso di Alta Formazione “Familiæ cura”

organizzato dall’Ufficio Famiglia della CEI

Martedì 14 luglio

Vescovado - mattino

Riunione per la definizione delle Linee guida

per un progetto di formazione alla vita cristiana

Mercoledì 15 luglio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 16 luglio

Quart, Monastero Mater Misericordiæ - ore 18.00

S. Messa per la solennità della B.V. Maria del Monte Carmelo

Venerdì 17 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Lunedì 20 luglio

Ore 9.00-13.00 - Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Martedì 21 luglio

Ore 9.00-13.00 - Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Giovedì 23 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 24 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Domenica 26 luglio

Cattedrale - ore 10.30

S. Messa per Cresime Adulti

Martedì 28 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Giovedì 30 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 31 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

La Chiesa celebra Santi Fortunato ed Ermagora Martiri

Ermagora è il vescovo col quale comincia il catalogo episcopale di Aquileia e non c'è ragione di dubitare di questa testimonianza. Sarebbe vissuto verso la metà del III secolo e dopo di lui quel catalogo continua senza interruzione, nonostante qualche incertezza, fino alla soppressione della diocesi patriarcale nel 1751. Oltre a questo, nulla sappiamo di sicuro a proposito del protovescovo. A tale mancanza intese supplire una diffusa leggenda formatasi durante l'VIII secolo. Essa narra che l'evangelista san Marco, inviato da san Pietro a evangelizzare l'Italia superiore, giunto ad Aquileia, vi incontrò un cittadino di nome Ermagora e, convertitolo al Cristianesimo, lo consacrò vescovo della città, avviando così l'evangelizzazione di tutta l'area mitteleuropea. Egli vi avrebbe conclusa la sua missione con il martirio durante la persecuzione suscitata da Nerone e compagno gli sarebbe stato il suo diacono Fortunato. I due santi sono patroni dell'arcidiocesi di Gorizia, dell'arcidiocesi e della città di Udine nonché, da pochi anni, di tutta la Regione Friuli Venezia Giulia.

Il sole sorge alle ore 5,52 e tramonta alle ore 21,19

“Il valore di un uomo non si misura da quanto riesce a imporsi sugli altri, ma da quanto riesce a dominare sé stesso. La forza senza coscienza genera paura; la forza unita al rispetto genera fiducia”. (Papa Leone XIV)

Viviamo in un tempo in cui spesso si confonde la virilità con l'aggressività, il successo con il potere e l'autorità con l'arroganza. Eppure gli uomini che lasciano davvero un segno sono quelli capaci di mantenere la parola data, assumersi le proprie responsabilità, chiedere scusa quando sbagliano e proteggere senza prevaricare. Luglio, con il suo ritmo più lento e le occasioni di stare con la famiglia e gli amici, può essere un buon momento per domandarsi non quanto siamo forti, ma quanto siamo affidabili. Perché il rispetto non si pretende: si conquista ogni giorno con i fatti.