Leone XIV ai giovani: la luce della fede contro le ombre del nostro tempo

In un mondo attraversato da conflitti, paure e incertezze, ai giovani arriva un richiamo a non lasciarsi dominare dall’oscurità delle circostanze, ma a scegliere ogni giorno la strada della speranza. È questo il cuore del messaggio affidato al videomessaggio per l’Ankawa Youth Meeting (AYM), l’incontro che riunisce giovani cristiani provenienti da diverse comunità dell’Iraq e che si svolge fino a sabato 11 luglio 2026.

L’invito è quello a riscoprire una fede vissuta come presenza concreta nella vita quotidiana, capace di illuminare le scelte personali e il rapporto con gli altri. La luce diventa così il simbolo di un cammino che non elimina le difficoltà, ma offre uno sguardo diverso per affrontarle, trasformando la fragilità in occasione di crescita.

Il tema scelto per l’incontro, “Missione”, richiama il desiderio tipico delle nuove generazioni di costruire qualcosa di importante e lasciare un segno nel mondo. La sfida proposta è quella di essere protagonisti nel presente, non soltanto destinatari del futuro, assumendo un ruolo attivo nella costruzione della comunità e della società.

Il messaggio assume un significato particolare in un’area come il Medio Oriente, dove molte comunità cristiane continuano a vivere situazioni complesse, tra instabilità politica, tensioni sociali e difficoltà economiche. La richiesta rivolta ai giovani è quella di non cedere alla rassegnazione, ma di diventare punti di riferimento capaci di diffondere fiducia e solidarietà.

La luce viene indicata attraverso tre dimensioni fondamentali. Prima di tutto come strumento per vedere la realtà con maggiore consapevolezza, andando oltre le paure immediate e cercando un senso più profondo nelle esperienze della vita. Poi come capacità di amare attraverso gesti concreti di vicinanza, attenzione e apertura verso gli altri. Infine come segno di speranza, una forza necessaria per affrontare un tempo segnato da divisioni e conflitti.

L’attenzione alle nuove generazioni non è soltanto spirituale, ma anche sociale. I giovani rappresentano una risorsa fondamentale per il futuro delle comunità, soprattutto nei territori dove la convivenza e il dialogo richiedono nuove energie e nuove responsabilità. La loro partecipazione diventa un elemento decisivo per costruire società più unite e capaci di superare le fratture.

Il messaggio rivolto dall’incontro in Iraq supera quindi i confini religiosi e geografici. In una fase storica nella quale molte persone percepiscono incertezza e solitudine, il richiamo alla luce, alla speranza e alla responsabilità personale diventa un invito universale a non arrendersi davanti alle difficoltà e a cercare, nelle relazioni e nell’impegno quotidiano, le condizioni per un futuro più umano.