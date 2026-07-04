Leone XIV agli Stati Uniti: «La grandezza di una nazione si misura da come protegge ogni vita»

Alla vigilia della festa nazionale americana del 4 luglio, quando gli Stati Uniti si preparano a celebrare il 250° anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza, Papa Leone XIV ha scelto di parlare non soltanto agli americani, ma all'intero Occidente. Collegato in videoconferenza con Philadelphia, città simbolo della nascita della democrazia statunitense, il Pontefice ha ricevuto la prestigiosa Liberty Medal, riconoscimento assegnato in passato a personalità come Nelson Mandela e Michail Gorbaciov, trasformando una cerimonia celebrativa in una riflessione sul significato autentico della libertà.

Il Papa, primo Pontefice statunitense della storia, non si è limitato a ringraziare per l'onorificenza. Ha richiamato le radici morali sulle quali nacquero gli Stati Uniti e ha ricordato che il primo dei diritti proclamati dai Padri fondatori resta il diritto alla vita. «La grandezza morale di una nazione - ha affermato - si manifesta soprattutto nella sua capacità di sostenere, proteggere e apprezzare la vita di tutti, specialmente dei più vulnerabili e di coloro il cui valore viene messo in discussione».

Parole che assumono un significato particolare in una fase storica nella quale il dibattito pubblico, non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa, appare sempre più polarizzato su temi come aborto, fine vita, immigrazione, libertà religiosa e diritti civili. Leone XIV non entra nella contesa politica, ma ribadisce il principio che la dignità della persona precede qualsiasi ordinamento giuridico. L'uomo e la donna, ricorda, sono creati a immagine di Dio e proprio da questa visione nasce una dignità che nessuno Stato concede e nessuno Stato può togliere.

Da qui l'invito a costruire ordinamenti capaci di «riconoscere e salvaguardare questo dono dal momento del concepimento fino alla morte naturale». Una posizione perfettamente in linea con il magistero della Chiesa, ma inserita in un discorso più ampio sulla responsabilità collettiva verso i più fragili. La difesa della vita, infatti, non viene presentata come uno slogan ideologico, bensì come il metro con cui giudicare la qualità morale di una società.

Il Pontefice dedica poi un passaggio centrale alla libertà. Non quella ridotta alla semplice possibilità di fare ciò che si desidera, bensì una libertà fondata sulla ricerca della verità e del bene comune. «La libertà autentica è molto più profonda», osserva, spiegando che essa nasce dalla capacità della persona di conoscere il bene e di scegliere ciò che è giusto, anche quando questo comporta sacrifici.

Un altro pilastro del discorso riguarda la libertà religiosa. Leone XIV ricorda come gli Stati Uniti abbiano costruito gran parte della propria identità garantendo il diritto di professare pubblicamente la propria fede e di seguire i dettami della coscienza senza coercizioni. È una libertà che, secondo il Papa, ha favorito il dialogo tra confessioni diverse e la collaborazione tra religioni nel perseguimento del bene comune. Da qui l'auspicio che il confronto pubblico torni a essere caratterizzato da «moderazione, rispetto per i punti di vista altrui e dalla ricerca di un terreno comune per promuovere la pace e la riconciliazione».

Non manca un richiamo all'unità nazionale. I fondatori degli Stati Uniti, ricorda il Pontefice, provenivano da culture, lingue e confessioni differenti, ma seppero costruire un progetto comune fondato sulla dignità della persona. È proprio quell'unità, sintetizzata dal celebre motto E pluribus unum, ad aver dato forza alla nazione. Per Leone XIV una comunità politica prospera solo quando è unita da ideali permanenti e non da interessi contingenti o da obiettivi destinati a dissolversi con il tempo.

L'ultimo pensiero è affidato alla speranza. Il Papa invoca «le benedizioni di Dio sul futuro dell'America» affinché gli ideali contenuti nella Dichiarazione d'Indipendenza continuino a guidare il Paese «nell'unità, nella giustizia e nella pace». Ma il messaggio, in realtà, supera largamente i confini statunitensi. In un'epoca segnata da guerre, crisi demografiche, tensioni sociali e crescente sfiducia verso le istituzioni, Leone XIV propone una bussola fondata sulla dignità umana, sulla libertà autentica e sulla responsabilità reciproca.

Il discorso di Leone XIV non entra nelle dinamiche della politica americana né nelle contrapposizioni ideologiche del momento. Richiama piuttosto i principi che, secondo il Pontefice, dovrebbero precedere ogni scelta politica: la tutela della dignità della persona, il rispetto della vita, la libertà religiosa e la ricerca del bene comune. Un messaggio che arriva mentre molte democrazie occidentali attraversano una stagione di forte polarizzazione e che invita a misurare la grandezza di una nazione non soltanto dalla sua forza economica o militare, ma dalla capacità di proteggere i più fragili e di costruire unità attorno a valori condivisi.