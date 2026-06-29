Leone XIV, la logica del dono contro l’ossessione del possesso

All’Angelus di ieri, sotto il sole di Piazza San Pietro, Leone XIV ha impostato la sua riflessione su un paradosso che oggi suona quasi provocatorio: per costruire relazioni autentiche bisogna accettare di “perdere” qualcosa di sé. Non nel senso di annullarsi, ma di fare spazio all’altro, di rinunciare a quella tendenza sempre più diffusa a trattenere, accumulare, controllare. Il Papa, commentando il Vangelo della missione degli apostoli, ha ricordato che la sequela di Cristo non è mai una comfort zone, ma un movimento continuo di apertura e libertà interiore.

Nel suo discorso ha insistito sul fatto che anche i legami più forti trovano compimento solo se attraversati dalla logica del distacco. Non una rottura, ma una maturazione. “L’amore è anche perdita”, ha affermato, sottolineando quanto sia difficile accettarlo in un tempo in cui “perdere sembra una debolezza e si è ossessionati dall’avere e dal possedere”. Una lettura che intercetta in pieno il clima culturale contemporaneo, dove la misura del valore personale e sociale passa spesso dall’accumulo e non dalla capacità di dono.

Per spiegare questo passaggio, Leone XIV ha fatto esempi concreti, quasi quotidiani: la vita matrimoniale che si compie davvero solo quando si lascia la casa d’origine, oppure l’educazione dei figli, che non è possesso ma accompagnamento alla libertà. È qui che il Papa ha richiamato anche Sant’Agostino, ricordando come “è doloroso il distacco da ciò che ami”, ma come proprio la perdita, paragonata al seme nell’agricoltura, diventi condizione per una nuova vita. Un’immagine semplice ma potente, che rovescia la percezione comune della rinuncia come fallimento.

Il cuore del messaggio sta proprio in questa inversione di prospettiva: trattenere tutto per sé, ha spiegato il Pontefice, non produce pienezza ma sterilità. Solo la logica del dono apre invece alla possibilità di “generare vita nuova nelle relazioni”. È un passaggio che, al di là del linguaggio religioso, tocca anche dinamiche sociali e culturali molto concrete: dalla difficoltà di costruire legami stabili fino alla fatica di condividere tempo, attenzione, ascolto in una società accelerata.

Nel corso dell’Angelus, Leone XIV ha poi voluto rivolgere un pensiero alla tragedia del Venezuela, colpito da un violento terremoto che ha causato oltre 1400 vittime. Un passaggio breve ma significativo, che ha riportato il discorso dal piano teologico a quello della cronaca mondiale, ricordando la fragilità dei contesti umani e la necessità di una solidarietà concreta. Ha espresso vicinanza alle famiglie colpite e incoraggiamento ai soccorritori, inserendo così la dimensione del dolore reale dentro una riflessione altrimenti più spirituale.

Il giorno precedente, il 27 giugno 2026, durante la chiusura del Concistoro, il Papa aveva già insistito sul tema della pace, ribadendo che “la violenza non avrà l’ultima parola”. Una continuità che mostra una linea chiara: l’idea di una Chiesa che non si limita alla dimensione interna ma si misura costantemente con le fratture del mondo contemporaneo, dalla guerra alle disuguaglianze, fino alle emergenze umanitarie.

Nel complesso, il messaggio di Leone XIV si muove su un crinale preciso: contrastare una cultura dell’autosufficienza e del possesso con una proposta radicale di apertura e vulnerabilità. Non si tratta di una rinuncia passiva, ma di una scelta attiva di relazione. In un tempo in cui l’identità individuale viene spesso costruita come fortino da difendere, l’idea che proprio la perdita possa diventare generativa suona come una sfida culturale prima ancora che spirituale.

Per chi osserva queste dinamiche anche da fuori ambito religioso, resta una domanda che il Papa lascia volutamente aperta: quanto spazio siamo davvero disposti a concedere all’altro, se questo implica cedere qualcosa del nostro controllo? È lì che, secondo la sua lettura, si misura la qualità non solo della fede, ma delle relazioni umane nel loro complesso.

Testo integrale dell’Angelus: Vatican (testi ufficiali Santa Sede)