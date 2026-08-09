Almanach de lundi 10 aout saint Laurent

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI LUGLIO

Sabato 15 agosto

Ore 18.00 – Cattedrale di Aosta

Santa Messa nella solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, titolare della Cattedrale.

Martedì 18 agosto

Mattino – Vescovado

Udienze.

Giovedì 20 agosto

Mattino – Vescovado

Udienze.

Sabato 22 agosto

Ore 9.30 – Aosta, Convento Suore di San Giuseppe

Santa Messa per il rinnovamento dei voti e i giubilei di professione.

Da lunedì 24 a sabato 29 agosto

Pellegrinaggio diocesano a Lourdes.

La Chiesa celebra San Lorenzo Diacono e martire

Lorenzo da giovane assistette alle grandi feste per i mille anni di Roma, durante l’imperatore Filippo l’Arabo. Dopo, Filippo fu ucciso e salì al potere Decio, che perseguitò i cristiani. L’impero era in crisi, minacciato da popoli germanici e persiani. L’imperatore Valeriano combatté i persiani, ma fu sconfitto e fatto prigioniero; nel 257 ordinò una persecuzione contro i cristiani. Lorenzo era arcidiacono, cioè il primo tra i diaconi che aiutavano il papa Sisto II. Durante la persecuzione, i cristiani non potevano riunirsi e le catacombe furono chiuse. Nel 258 Valeriano ordinò la morte di vescovi e preti, compreso il papa Sisto II. Lorenzo, prima di essere catturato, distribuì ai poveri i beni della Chiesa e poi mostrò al prefetto i poveri come “tesori della Chiesa”. Venne condannato a morte: secondo la tradizione fu bruciato vivo, ma probabilmente fu decapitato come gli altri cristiani. Il suo corpo fu sepolto sulla via Tiburtina, dove poi Costantino fece costruire una basilica.Il sole sorge alle ore 6,23 e tramonta alle ore 20,48

“La pace chiama ogni persona alla responsabilità: inizia da me, inizia da no”. (Papa Leone XIV)

La costruzione di una società più giusta non dipende soltanto dalle grandi decisioni dei potenti, ma dai gesti quotidiani di ciascuno di noi. Ogni parola, scelta e comportamento possono diventare un seme di pace o di divisione. La responsabilità comune nasce dalla consapevolezza che il bene degli altri riguarda anche la nostra vita.