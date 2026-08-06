Almanach de vendredi 7 aout saint Gaétn

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI AGOSTO
Venerdì 7 agosto
- Mattino – Vescovado
Udienze.
Sabato 8 agosto
- Ore 6.00 – Cattedrale – Pont Suaz
Pellegrinaggio mensile a Nostra Signora della Pietà.
Domenica 9 agosto
- Ore 16.00 – Aosta, Comunità delle Suore della Congregatio Jesu
Incontro con la Superiora Generale.
Sabato 15 agosto
- Ore 18.00 – Cattedrale di Aosta
Santa Messa nella solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, titolare della Cattedrale.
Martedì 18 agosto
- Mattino – Vescovado
Udienze.
Giovedì 20 agosto
- Mattino – Vescovado
Udienze.
Sabato 22 agosto
- Ore 9.30 – Aosta, Convento Suore di San Giuseppe
Santa Messa per il rinnovamento dei voti e i giubilei di professione.
Da lunedì 24 a sabato 29 agosto
- Pellegrinaggio diocesano a Lourdes.
La Chiesa celebra San Gaetano da Thiene Sacerdote
Nacque a Vicenza dalla nobile famiglia dei Thiene nel 1480, e fu battezzato con il nome di Gaetano, in ricordo di un suo celebre zio, il quale si chiamava così perché era nato a Gaeta. Protonotario apostolico di Giulio II, lasciò sotto Leone X la corte pontificia maturando, specie nell'Oratorio del Divino Amore, l'esperienza congiunta di preghiera e di servizio ai poveri e agli esclusi. È restauratore della vita sacerdotale e religiosa, ispirata al discorso della montagna e al modello della Chiesa apostolica. Devoto del presepe e della passione del signore, fondò (1524) con Gian Pietro Carafa, vescovo di Chieti (Teate), poi Paolo IV (1555-1559), i Chierici Regolari Teatini. Per la sua illimitata fiducia in Dio è venerato come il santo della provvidenza.
Il sole sorge alle ore 6,14 e tramonta alle ore 20,58
“La pace chiama ogni persona alla responsabilità: inizia da me, inizia da no”. (Papa Leone XIV)
La costruzione di una società più giusta non dipende soltanto dalle grandi decisioni dei potenti, ma dai gesti quotidiani di ciascuno di noi. Ogni parola, scelta e comportamento possono diventare un seme di pace o di divisione. La responsabilità comune nasce dalla consapevolezza che il bene degli altri riguarda anche la nostra vita.