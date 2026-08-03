Almanach de mardi 4 aout saint Jean-Marie Vianney

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI LUGLIO

Martedì 4 agosto

Mattino – Vescovado

Udienze.

Mercoledì 5 agosto

Pomeriggio – Vescovado

Udienze.

Giovedì 6 agosto

Ore 11.00 – Saint-Oyen, Château Verdun

Santa Messa per la Festa della Trasfigurazione del Signore.

Venerdì 7 agosto

Mattino – Vescovado

Udienze.

Sabato 8 agosto

Ore 6.00 – Cattedrale – Pont Suaz

Pellegrinaggio mensile a Nostra Signora della Pietà.

Domenica 9 agosto

Ore 16.00 – Aosta, Comunità delle Suore della Congregatio Jesu

Incontro con la Superiora Generale.

Sabato 15 agosto

Ore 18.00 – Cattedrale di Aosta

Santa Messa nella solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, titolare della Cattedrale.

Martedì 18 agosto

Mattino – Vescovado

Udienze.

Giovedì 20 agosto

Mattino – Vescovado

Udienze.

Sabato 22 agosto

Ore 9.30 – Aosta, Convento Suore di San Giuseppe

Santa Messa per il rinnovamento dei voti e i giubilei di professione.

Da lunedì 24 a sabato 29 agosto

Pellegrinaggio diocesano a Lourdes.

La Chiesa celebra San Giovanni Maria Vianney Sacerdote

Giovanni Maria Vianney nacque l'8 maggio 1786 a Dardilly, Lione, in Francia. Di famiglia contadina e privo della prima formazione, riuscì, nell'agosto 1815, ad essere ordinato sacerdote.Per farlo sacerdote, ci volle tutta la tenacia dell'abbé Charles Balley, parroco di Ecully, presso Lione: lo avviò al seminario, lo riaccolse quando venne sospeso dagli studi. Giovanni Maria Vianney, appena prete, tornò a Ecully come vicario dell'abbé Balley. Alla morte di Balley, fu mandato ad Ars-en-Dombes, un borgo con meno di trecento abitanti. Giovanni Maria Vianney, noto come il curato d'Ars, si dedicò all'evangelizzazione, attraverso l'esempio della sua bontà e carità. Ma fu sempre tormentato dal pensiero di non essere degno del suo compito.Trascorreva le giornate dedicandosi a celebrare la Messa e a confessare, senza risparmiarsi. Morì nel 1859. Papa Pio XI lo proclamerà santo nel 1925. Verrà indicato modello e patrono del clero parrocchiale.

Il sole sorge alle ore 6,14 e tramonta alle ore 20,58

“La pace chiama ogni persona alla responsabilità: inizia da me, inizia da no”. (Papa Leone XIV)

La costruzione di una società più giusta non dipende soltanto dalle grandi decisioni dei potenti, ma dai gesti quotidiani di ciascuno di noi. Ogni parola, scelta e comportamento possono diventare un seme di pace o di divisione. La responsabilità comune nasce dalla consapevolezza che il bene degli altri riguarda anche la nostra vita.