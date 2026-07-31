Papa Leone XIV ad Assisi il 6 agosto: Messa, dialogo con i giovani e incontro con i francescani nel segno di San Francesco

La visita pastorale di Papa Leone XIV ad Assisi entra nel dettaglio con la pubblicazione del programma ufficiale diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede nella giornata di 30 luglio 2026. L'appuntamento è fissato per giovedì 6 agosto, quando il Pontefice raggiungerà la città umbra in occasione del "Go! Franciscan Youth Meeting 2026", il raduno internazionale che porterà ad Assisi migliaia di giovani provenienti da diversi Paesi per vivere alcuni giorni dedicati alla preghiera, al confronto e alla spiritualità francescana. La visita, concentrata nella mattinata, rappresenta un momento di forte valore simbolico, confermando il legame tra il Papa e la terra di San Francesco, oltre all'attenzione della Chiesa verso le nuove generazioni.

Il decollo dall'eliporto del Vaticano è previsto alle 8.00, con atterraggio circa alle 8.30 nel campo sportivo "Migaghelli" di Santa Maria degli Angeli. Ad accogliere il Pontefice saranno il vescovo delle Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno, monsignor Felice Accrocca, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il prefetto di Perugia Francesco Zito, il sindaco di Assisi Valter Stoppini e il presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, a testimonianza della rilevanza istituzionale dell'evento.

Subito dopo l'arrivo, Leone XIV raggiungerà in auto la Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove sarà accolto dai ministri generali dei tre principali ordini francescani: fra Massimo Fusarelli per i Frati Minori, fra Carlos Alberto Trovarelli per i Conventuali e fra Roberto Genuin per i Cappuccini. Alle 8.45, nella piazza antistante la Basilica, il Papa incontrerà i giovani partecipanti al raduno internazionale, dialogando direttamente con loro attraverso le risposte a tre domande preparate dai ragazzi. Una scelta che conferma la volontà del Pontefice di privilegiare il confronto diretto e l'ascolto, in linea con uno stile pastorale orientato al dialogo e alla partecipazione.

Successivamente, intorno alle 9.45, il Papa si recherà nel chiostro del convento per salutare i rappresentanti degli ordini francescani, rivolgendo un messaggio anche ai vescovi presenti e ai componenti del Comitato Nazionale per l'Ottavo Centenario della morte di San Francesco d'Assisi, ricorrenza che continua a scandire iniziative religiose e culturali di rilievo internazionale. Il momento centrale della visita sarà però la celebrazione della Messa, prevista alle 10.30 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Al termine della liturgia sarà un giovane a rivolgere il ringraziamento conclusivo al Pontefice, sottolineando ancora una volta il ruolo centrale delle nuove generazioni nell'iniziativa.

Conclusa la celebrazione, Leone XIV si congederà dalle autorità presenti e farà ritorno in Vaticano. Il decollo da Assisi è previsto nella tarda mattinata, con atterraggio all'eliporto vaticano intorno alle 12.45.

Quella del 6 agosto 2026 sarà la seconda visita pastorale di Leone XIV ad Assisi. Il Pontefice era infatti già stato nella città umbra il 20 novembre 2025, in occasione della conclusione dell'81ª Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana, quando aveva pregato sulla tomba di San Francesco nella Basilica superiore e, salutando la comunità francescana, aveva promesso di tornare. La nuova visita mantiene dunque quell'impegno e assume un significato ancora più ampio, inserendosi in un evento internazionale dedicato ai giovani e rafforzando il rapporto tra il papato, il carisma francescano e una città che continua a rappresentare uno dei principali punti di riferimento spirituali del cattolicesimo mondiale. Sul piano ecclesiale, ma anche sociale e culturale, l'appuntamento conferma la volontà della Chiesa di investire sul dialogo con le nuove generazioni, utilizzando Assisi come luogo simbolico di pace, fraternità e incontro tra popoli diversi.