Léon XIV: la beauté du chant choral conduit à Dieu et devient un appel universel à la paix

La musique comme langage universel capable de rapprocher les peuples, la beauté comme chemin vers Dieu et la paix comme responsabilité commune. C’est autour de ces trois axes que s’est articulée la rencontre présidée par le pape Léon XIV, le mercredi au Borgo Laudato si’, dans les jardins pontificaux de Castel Gandolfo, à l’occasion du concert «Cantique de paix» organisé avec la Fondation Andrea Bocelli. L’événement a réuni le ténor Andrea Bocelli et 164 jeunes choristes issus de contextes souvent marqués par la précarité sociale, éducative ou les conséquences de la guerre, offrant un moment de prière et de réflexion placé sous le signe de la fraternité.

En accueillant les participants, le Saint-Père a tout d’abord exprimé sa gratitude envers la Fondation pour son engagement auprès des jeunes. Il a souligné que la musique constitue un véritable instrument au service de la mission de l’Église, affirmant que, «grâce au pouvoir de la musique, vous contribuez à la mission de l’Église qui consiste à promouvoir le développement intégral de chaque personne humaine et à servir le bien commun». Une reconnaissance qui dépasse le simple cadre artistique et met en lumière la dimension éducative et sociale du projet, destiné à offrir des perspectives nouvelles à des jeunes souvent confrontés aux difficultés de leur environnement.

S’adressant ensuite aux choristes, Léon XIV a développé une réflexion sur la signification spirituelle du chant choral. Selon lui, la beauté d’une chorale réside dans sa capacité à unir des voix différentes sans effacer leurs particularités. Chaque chanteur apporte une contribution unique à un ensemble harmonieux, faisant de la chorale «un symbole idéal d’harmonie et de coopération». Le Pape a également rappelé que les Écritures évoquent les «chœurs d’anges et de saints» non pour décrire un chant permanent, mais pour illustrer une communion parfaite dans l’amour de Dieu, où chacun trouve la plénitude du bonheur.

Cette image de l’harmonie a conduit le Pontife à une réflexion plus profonde sur l’expérience de la beauté. Il a demandé aux jeunes s’ils avaient ressenti, en chantant ensemble, cette impression d’être entraînés vers une réalité plus grande que la somme des talents individuels. Pour lui, cette expérience ouvre naturellement le cœur à la rencontre de Dieu. Comparant la quête de la beauté à un chemin qui remonte le cours d’un ruisseau jusqu’à sa source, il a expliqué que la musique conduit vers Celui «qui est la beauté même». Il a ainsi encouragé les jeunes à cultiver les dons reçus, non comme une simple réussite personnelle, mais comme un chemin de croissance spirituelle. Selon lui, le Seigneur demeure «le seul qui puisse donner paix à nos cœurs inquiets», rappelant que l’être humain est créé pour rechercher un sens qui dépasse les satisfactions matérielles.

Le message s’est ensuite élargi à la situation internationale. Devant des jeunes venus de régions frappées par les conflits ou les crises humanitaires, Léon XIV a adressé une pensée particulière aux familles et aux pays représentés. «Sachez que le Saint-Père vous aime (...) je prie pour que la paix règne dans vos foyers et dans tous ces lieux du monde qui continuent de souffrir de la violence», a-t-il déclaré, inscrivant son intervention dans la continuité des nombreux appels du Saint-Siège en faveur de la paix et du dialogue. Dans un contexte international marqué par la persistance de plusieurs guerres, cette invocation revêt une portée diplomatique autant que pastorale, rappelant la volonté constante de l’Église catholique de promouvoir la réconciliation entre les peuples.

Le concert s’inscrivait dans le cadre du 800ᵉ anniversaire de la mort de saint François d’Assise ainsi que des 15 ans de la Fondation Andrea Bocelli. Les chants, hymnes et textes proposés étaient organisés autour de cinq grands thèmes – création, paix, dignité humaine, foi et unité, dialogue, culture et création – largement inspirés du Cantique des créatures de saint François. Après son intervention, le Pape a invité l’assemblée à réciter le Notre Père, avant de donner la bénédiction solennelle selon la formule biblique d’Aaron (Nb 6, 24-26). La célébration s’est achevée par un moment de proximité avec les jeunes, qui ont offert au Pontife quatre présents symboliques, chacun représentant une délégation – Terre Sainte, Ouganda, Italie et Haïti – afin d’exprimer l’unité dans la diversité des cultures.

Au-delà de la dimension spirituelle, cette rencontre illustre également la place croissante accordée par le Saint-Siège aux initiatives culturelles comme instruments de cohésion sociale. En associant musique, éducation et solidarité, la Fondation Andrea Bocelli met en avant une vision où l’art devient un levier d’inclusion pour des jeunes issus de contextes fragiles. Pour le Vatican, ce type d’événement répond à une double ambition : annoncer un message évangélique tout en favorisant la rencontre entre des peuples marqués par des histoires, des cultures et parfois des conflits différents.

À travers cette célébration, Léon XIV a voulu rappeler que la beauté n’est pas une simple émotion esthétique, mais une expérience capable d’ouvrir l’être humain à la transcendance et à la fraternité. Dans un monde traversé par les divisions, les violences et les inégalités, le chant partagé devient ainsi l’image d’une humanité où les différences ne sont plus des motifs d’affrontement, mais les composantes d’une harmonie commune orientée vers la paix, le dialogue et le bien commun.