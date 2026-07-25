Almanach de dimanche 26 juillet sainte Anne et saint Joachin

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI LUGLIO

Domenica 26 luglio

Cattedrale - ore 10.30

S. Messa per Cresime Adulti

Martedì 28 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Giovedì 30 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 31 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

La Chiesa celebra Santi Gioacchino ed Anna Genitori della Beata Vergine Maria

Anna e Gioacchino sono i genitori della Vergine Maria. Gioacchino è un pastore e abita a Gerusalemme, anziano sacerdote è sposato con Anna. I due non avevano figli ed erano una coppia avanti con gli anni. Un giorno mentre Gioacchino è al lavoro nei campi, gli appare un angelo, per annunciargli la nascita di un figlio ed anche Anna ha la stessa visione. Chiamano la loro bambina Maria, che vuol dire «amata da Dio». Gioacchino porta di nuovo al tempio i suoi doni: insieme con la bimba dieci agnelli, dodici vitelli e cento capretti senza macchia. Più tardi Maria è condotta al tempio per essere educata secondo la legge di Mosè. Nella forma ordinaria del Rito Romano il 26 luglio sono festeggiati insieme San Gioacchino e Sant'Anna, mentre nella forma extraordinaria del Rito Romano solamente Anna è festeggiata in tale data, mentre Giacchino ricorre il 16 agosto. Papa Francesco dal 2021 ha istituito la "Giornata mondiale dei nonni e degli anziani" fissandola alla quarta domenica di luglio, ovvero in prossimità della memoria liturgica dei Santi Gioacchino ed Anna.

Il sole sorge alle ore 6,06 e tramonta alle ore 21,06

“Il valore di un uomo non si misura da quanto riesce a imporsi sugli altri, ma da quanto riesce a dominare sé stesso. La forza senza coscienza genera paura; la forza unita al rispetto genera fiducia”. (Papa Leone XIV)

Viviamo in un tempo in cui spesso si confonde la virilità con l'aggressività, il successo con il potere e l'autorità con l'arroganza. Eppure gli uomini che lasciano davvero un segno sono quelli capaci di mantenere la parola data, assumersi le proprie responsabilità, chiedere scusa quando sbagliano e proteggere senza prevaricare. Luglio, con il suo ritmo più lento e le occasioni di stare con la famiglia e gli amici, può essere un buon momento per domandarsi non quanto siamo forti, ma quanto siamo affidabili. Perché il rispetto non si pretende: si conquista ogni giorno con i fatti.