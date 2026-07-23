Papa Leone XIV ai religiosi USA: "Approfondire la comunione fraterna"

“Nel commemorare sette decenni di promozione della collaborazione tra i religiosi negli Stati Uniti d'America, è opportuno rendere grazie a Dio per le grazie ricevute durante questi anni. Nel vostro impegno a offrire uno spazio di dialogo e a sostenere la guida delle comunità che fanno parte della Conferenza, avete contribuito a rafforzare la testimonianza pubblica degli uomini consacrati che dedicano la loro vita al servizio del Vangelo”. Lo scrive Papa Leone XIV in una lettera inviata per il 70/mo anniversario della Conference of Major Superiors of Men degli Stati Uniti.

“Desidero incoraggiarvi – aggiunge il Papa - a considerare la vita comunitaria come luogo di santificazione e fonte di ispirazione, testimonianza e forza nel vostro apostolato. È infatti proprio attraverso la condivisione di tutto in comune — compresi i beni materiali, le esperienze spirituali, gli ideali apostolici e il servizio della carità — che la presenza nascosta del Signore risorto si manifesta in mezzo a voi”.

“Confido – conclude Leone XIV - che questi giorni di riflessione, dialogo e preghiera vi permettano di discernere vie per approfondire la comunione fraterna sia all'interno dei vostri Istituti sia tra di essi, così da continuare a offrire una testimonianza unita, gioiosa e autentica di Cristo nelle diverse comunità e nei vari apostolati nei quali svolgete il vostro servizio”. (AciStampa)