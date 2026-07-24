Il Papa a Mattarella: grazie per l'attenzione alla vita ecclesiale dell'Italia

Papa Leone XIV ha inviato un telegramma al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il suo 85° compleanno, esprimendo gratitudine per l'attenzione riservata alla vita ecclesiale e sociale del Paese e assicurando la propria preghiera per il servizio svolto a favore dell'Italia.

Papa Leone XIV ha inviato un telegramma al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del suo 85° compleanno, esprimendo gratitudine per la costante attenzione che il Capo dello Stato riserva alla vita ecclesiale e sociale dell'Italia. Nel messaggio, il Pontefice assicura la propria preghiera affinché Mattarella sia sostenuto nello svolgimento dell'alto compito al servizio del popolo italiano, affidandolo all'intercessione dei santi patroni d'Italia, san Francesco d'Assisi e santa Caterina da Siena.

Nel testo del telegramma, Leone XIV accompagna gli auguri con la benedizione apostolica, estesa anche ai familiari del presidente, ai suoi collaboratori e all'intera "cara Italia", sottolineando il legame di stima e collaborazione istituzionale che caratterizza i rapporti tra la Santa Sede e la Presidenza della Repubblica.

Il messaggio si inserisce nel solco dei rapporti instaurati tra il Pontefice e il Capo dello Stato, rafforzati dalla visita che Leone XIV compì al Quirinale il 14 ottobre 2025. In quell'occasione, il Papa dedicò il suo intervento ai temi del multilateralismo, del sostegno alle famiglie e della crisi demografica che interessa l'Europa, richiamando l'attenzione sul significativo calo delle nascite. Non mancò inoltre un forte appello per la pace, con un invito a non distogliere lo sguardo dalle vittime dei conflitti che continuano a devastare diverse aree del pianeta.

Nel suo intervento al Quirinale, Leone XIV aveva esortato la comunità internazionale ad ascoltare il grido di quanti sono colpiti dalla violenza delle guerre e dalla distruzione provocata dai conflitti. Parole che avevano trovato sintonia nelle dichiarazioni del presidente Mattarella, il quale aveva evidenziato l'impegno del Pontefice per la centralità della persona umana, il dialogo e la costruzione della pace.

Nel corso dell'ultimo anno, il presidente della Repubblica ha più volte manifestato pubblicamente il proprio apprezzamento per il magistero di Leone XIV, inviando messaggi di vicinanza e auguri in occasione del primo anniversario dell'inizio del ministero petrino e della Pasqua. Il telegramma inviato oggi dal Papa rappresenta un ulteriore segno della reciproca stima tra le due massime istituzioni, civile e religiosa, e del comune richiamo ai valori della solidarietà, della pace e del servizio al bene comune.