Occhipinti: “Accogliere i migranti può far rinascere i borghi italiani”

Nei borghi italiani che rischiano di perdere abitanti, servizi e memoria storica, l’arrivo di persone migranti può rappresentare non soltanto una risposta all’emergenza demografica, ma anche un’occasione di rinascita. È questa la convinzione di Sara Occhipinti, avvocata cassazionista di Certaldo, paese toscano legato alla figura di Giovanni Boccaccio, che da anni accompagna nel suo lavoro le storie di uomini e donne arrivati in Italia in cerca di un futuro.

Per Occhipinti il diritto dell’immigrazione non è una semplice materia tecnica, ma una questione culturale che riguarda il modo in cui una comunità guarda alla persona. “Non si tratta di accordare qualcosa a qualcuno – spiega – ma di riconoscere che, in quanto persone, tutti sono portatori di diritti e libertà”.

Dal 2007, anno dell’inizio della sua attività professionale, l’avvocata ha visto cambiare il modo in cui la giurisprudenza affronta molte questioni legate alla presenza straniera in Italia. “Molti aspetti sono migliorati grazie alla riflessione dei giudici che, caso per caso, hanno applicato le norme in modo conforme ai diritti fondamentali e, quando necessario, hanno sollevato questioni di costituzionalità”.

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il superamento di alcuni automatismi legati alle espulsioni. “Mi capitava spesso di vedere stranieri espulsi dopo aver patteggiato una pena per reati di modesta entità. Per la stessa condotta un cittadino italiano poteva avere una seconda possibilità, mentre uno straniero rischiava di diventare irregolare e perdere ogni opportunità”.

Dietro ogni pratica amministrativa, però, secondo Occhipinti, ci sono persone con percorsi, affetti e progetti di vita.

La vera integrazione, per la legale, non si costruisce soltanto nelle aule dei tribunali, ma nella vita di tutti i giorni. “Noi siamo il diritto vivente: facciamo vivere il diritto nelle nostre relazioni quotidiane”.

Il rispetto delle regole, osserva, riguarda tutti. “A volte dimentichiamo che le norme valgono anche quando abbiamo a che fare con gli stranieri. E quando le regole vengono violate, sono spesso le persone più fragili a pagare il prezzo più alto, esposte allo sfruttamento e alla discriminazione”.

Un tema particolarmente delicato riguarda il lavoro, dove molti migranti rischiano di essere considerati soltanto come forza produttiva e non come persone con capacità, aspirazioni e competenze.

Uno degli ostacoli più grandi resta quello dei tempi amministrativi. “Il Testo unico sull’immigrazione prevede che le decisioni sul rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno arrivino entro sessanta giorni, ma spesso le persone rimangono per mesi con una semplice ricevuta”.

Un documento provvisorio che può diventare un limite concreto: impedisce di viaggiare per tornare dai familiari, rende più difficile stipulare un contratto di affitto o rinnovare un rapporto di lavoro.

Anche alcuni strumenti pensati per tutelare situazioni familiari delicate possono subire lunghi ritardi. “In molti tribunali servono quasi due anni per ottenere determinati permessi legati alla presenza di figli minori o a esigenze di protezione”.

Il rischio è che persone già inserite nel territorio tornino in una condizione di precarietà.

Nei piccoli paesi italiani segnati dallo spopolamento, l’integrazione può diventare anche un modo per recuperare tradizioni e professioni perdute.

Occhipinti ricorda il mondo artigiano della sua infanzia: “C’erano molti mestieri che oggi rischiano di scomparire. Alcuni migranti sarebbero disponibili a imparare queste professioni, magari scegliendo ritmi di vita più umani”.

Una prospettiva che, secondo l’avvocata, si scontra con un sistema di ingresso lavorativo spesso concentrato sui lavori più pesanti e meno qualificati.

A Certaldo, invece, un esempio positivo è rappresentato da una sartoria aperta da un cittadino straniero: un’attività legata a un mestiere antico che ha saputo conquistare l’apprezzamento della comunità locale.

L’esperienza di Certaldo dimostra che l’integrazione nasce soprattutto dall’incontro. Occhipinti racconta di aver cercato di superare l’isolamento delle persone ospitate nei centri di accoglienza coinvolgendo la comunità parrocchiale.

“Ho chiesto aiuto al parroco per creare un collegamento tra la cooperativa che gestiva la struttura e la parrocchia, così che i ragazzi potessero svolgere attività di volontariato”.

Da quel primo passo sono nate relazioni durature. “Molti si sono integrati stabilmente: oggi hanno un lavoro a tempo indeterminato, una casa, dei figli e alcuni hanno aperto attività proprie”.

In alcuni casi il percorso ha coinvolto anche la dimensione religiosa, con persone straniere che hanno chiesto il Battesimo per sé o per i propri figli o hanno partecipato ai sacramenti della comunità.

Per Sara Occhipinti l’integrazione non è un processo a senso unico. Non cambia soltanto chi arriva, ma anche chi accoglie.

“Quando ho iniziato ad ascoltare queste persone ho capito che la speranza è la certezza di un bene che esiste per me. Un bene che ho incontrato attraverso di loro”.

La domanda fondamentale, secondo l’avvocata, non è soltanto quali diritti riconoscere agli immigrati, ma perché quei diritti appartengano a tutti.

“La libertà, la vita e la salute non dipendono dalla provenienza. Sono diritti riconosciuti alla persona in quanto tale. Non si tratta di concedere qualcosa a qualcuno, ma di riconoscere ciò che già appartiene a ogni essere umano”.

Nei borghi italiani alla ricerca di un nuovo futuro, la sfida dell’accoglienza diventa così anche una sfida per ritrovare il senso della comunità.