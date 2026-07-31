Almanach de samedi 1 aout saint Alphonse de Liguori

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI AGOSTO

Sabato 1° agosto

Ore 10.30 – Cattedrale di Vercelli

Concelebrazione per la Festa di Sant’Eusebio.

Concelebrazione per la Festa di Sant’Eusebio. Ore 18.00 – Courmayeur, Jardin de l’Ange

Partecipazione alla conferenza del Card. Zuppi: “Pace o guerra: la voce della Chiesa”.

Lunedì 3 agosto

Ore 7.30 – Gignod, Cascina Suore di San Giuseppe

Santa Messa.

Martedì 4 agosto

Mattino – Vescovado

Udienze.

Mercoledì 5 agosto

Pomeriggio – Vescovado

Udienze.

Giovedì 6 agosto

Ore 11.00 – Saint-Oyen, Château Verdun

Santa Messa per la Festa della Trasfigurazione del Signore.

Venerdì 7 agosto

Mattino – Vescovado

Udienze.

Sabato 8 agosto

Ore 6.00 – Cattedrale – Pont Suaz

Pellegrinaggio mensile a Nostra Signora della Pietà.

Domenica 9 agosto

Ore 16.00 – Aosta, Comunità delle Suore della Congregatio Jesu

Incontro con la Superiora Generale.

Sabato 15 agosto

Ore 18.00 – Cattedrale di Aosta

Santa Messa nella solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, titolare della Cattedrale.

Martedì 18 agosto

Mattino – Vescovado

Udienze.

Giovedì 20 agosto

Mattino – Vescovado

Udienze.

Sabato 22 agosto

Ore 9.30 – Aosta, Convento Suore di San Giuseppe

Santa Messa per il rinnovamento dei voti e i giubilei di professione.

Da lunedì 24 a sabato 29 agosto

Pellegrinaggio diocesano a Lourdes.

La Chiesa celebra Sant' Alfonso Maria de' Liguori Vescovo e dottore della Chiesa

Nasce a Napoli il 27 settembre 1696 da genitori appartenenti alla nobiltà cittadina. Studia filosofia e diritto. Dopo alcuni anni di avvocatura, decide di dedicarsi interamente al Signore. Ordinato prete nel 1726, Alfonso Maria dedica quasi tutto il suo tempo e e il suo ministero agli abitanti dei quartieri più poveri della Napoli settecentesca. Mentre si prepara per un futuro impegno missionario in Oriente, prosegue l'attività di predicatore e confessore e, due o tre volte all'anno, prende parte alle missioni nei paesi all'interno del regno. Nel maggio del 1730, in un momento di forzato riposo, incontra i pastori delle montagne di Amalfi e, constatando il loro profondo abbandono umano e religioso, sente la necessità di rimediare ad una situazione che lo scandalizza sia come pastore che come uomo colto del secolo dei lumi. Lascia Napoli e con alcuni compagni, sotto la guida del vescovo di Castellammare di Stabia, fonda la Congregazione del SS. Salvatore. Intorno al 1760 viene nominato vescovo di Sant'Agata, e governa la sua diocesi con dedizione, fino alla morte, avvenuta il 1 agosto del 1787.

Il sole sorge alle ore 5,59 e tramonta alle ore 21,14

“La pace chiama ogni persona alla responsabilità: inizia da me, inizia da no”. (Papa Leone XIV)

La costruzione di una società più giusta non dipende soltanto dalle grandi decisioni dei potenti, ma dai gesti quotidiani di ciascuno di noi. Ogni parola, scelta e comportamento possono diventare un seme di pace o di divisione. La responsabilità comune nasce dalla consapevolezza che il bene degli altri riguarda anche la nostra vita.