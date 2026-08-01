Almanach de dimanche 2 aut saint Eusèbe de Verceil

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI AGOSTO

Lunedì 3 agosto

Ore 7.30 – Gignod, Cascina Suore di San Giuseppe

Santa Messa.

Martedì 4 agosto

Mattino – Vescovado

Udienze.

Mercoledì 5 agosto

Pomeriggio – Vescovado

Udienze.

Giovedì 6 agosto

Ore 11.00 – Saint-Oyen, Château Verdun

Santa Messa per la Festa della Trasfigurazione del Signore.

Venerdì 7 agosto

Mattino – Vescovado

Udienze.

Sabato 8 agosto

Ore 6.00 – Cattedrale – Pont Suaz

Pellegrinaggio mensile a Nostra Signora della Pietà.

Domenica 9 agosto

Ore 16.00 – Aosta, Comunità delle Suore della Congregatio Jesu

Incontro con la Superiora Generale.

Sabato 15 agosto

Ore 18.00 – Cattedrale di Aosta

Santa Messa nella solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, titolare della Cattedrale.

Martedì 18 agosto

Mattino – Vescovado

Udienze.

Giovedì 20 agosto

Mattino – Vescovado

Udienze.

Sabato 22 agosto

Ore 9.30 – Aosta, Convento Suore di San Giuseppe

Santa Messa per il rinnovamento dei voti e i giubilei di professione.

Da lunedì 24 a sabato 29 agosto

Pellegrinaggio diocesano a Lourdes.

La Chiesa celebra Sant' Eusebio di Vercelli Vescovo [e martire]

Il primo vescovo del Piemonte nacque in Sardegna tra la fine del III e l'inizio del IV secolo. Durante gli studi ecclesiastici a Roma si fece apprezzare da papa Giulio I che verso il 345 lo nominò vescovo di Vercelli. Qui stabilì per sé e per i suoi preti l'obbligo della vita in comune, collegando l'evangelizzazione con lo stile monastico. I vercellesi vennero conquistati dalla sua arte oratoria: non solo parlava bene, ma esprimeva ciò che sentiva dentro. Si attirò così l'ostilità degli ariani e dello stesso imperatore Costanzo che lo mandò in esilio in Asia insieme a Dionigi, vescovo di Milano. Venne torturato, soffrì la fame, ma nel 362 ebbe finalmente la fortuna di ritornare a Vercelli. Riprese l'evangelizzazione delle campagne, istituendo la diocesi di Tortona. Ma si spinse anche in Gallia, insediando un vescovo a Embrun. La tradizione lo considera anche fondatore di due noti santuari: quello di Oropa (Biella) e di Crea (Alessandria). Nel 371 la morte lo colse nella sua città episcopale, che ne custodisce tuttora le reliquie nella Cattedrale, sull'altare della cappella a lui dedicata. Un'antica tradizione lo vuole martire in odio alla fede. In effetti i libri liturgici sino al Messale Romano ed. 1962 lo considerano "Vescovo e martire", con festa di III classe il 16 dicembre. Il Martirologio Romano all'epoca in vigore riportava tre volte il nome di Eusebio: il 1 agosto, commemorazione del suo dies natalis, il 15 dicembre, anniversario della sua ordinazione, ed il 16 dicembre, come detto sua festa lirturgica. Nel nuovo Messale Romano promulgato da San Paolo VI la memoria facoltativa di "Sant'Eusebio di Vercelli, vescovo" è stata collocata al 2 agosto ed il Martirologio Romano approvato da San Giovanni Paolo II lo ricorda quindi il 1° ed il 2 agosto.

Il sole sorge alle ore 6,14 e tramonta alle ore 20,58

“La pace chiama ogni persona alla responsabilità: inizia da me, inizia da no”. (Papa Leone XIV)

La costruzione di una società più giusta non dipende soltanto dalle grandi decisioni dei potenti, ma dai gesti quotidiani di ciascuno di noi. Ogni parola, scelta e comportamento possono diventare un seme di pace o di divisione. La responsabilità comune nasce dalla consapevolezza che il bene degli altri riguarda anche la nostra vita.