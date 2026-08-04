"La Terra che sogniamo", il podcast di Radio Vaticana che racconta il futuro attraverso ambiente, cultura e partecipazione

Non un semplice racconto dell'attualità ambientale, ma un viaggio tra idee, esperienze e prospettive capaci di immaginare un futuro diverso. È questo l'obiettivo di "La Terra che sogniamo: idee e visioni per abitare il futuro", il nuovo podcast di Radio Vaticana – Vatican News, realizzato in occasione del Villaggio per la Terra 2026. L'iniziativa sceglie deliberatamente un linguaggio narrativo anziché cronachistico, mettendo al centro le persone, le comunità e le buone pratiche che contribuiscono a costruire un modello di sviluppo più sostenibile.

Il filo conduttore nasce dall'esperienza del Villaggio per la Terra, ospitato tra Villa Borghese e il Pincio, luoghi simbolici che diventano il punto di partenza di un racconto capace di spaziare tra scienza, cultura, società civile e partecipazione. Attraverso voci diverse, il podcast affronta i grandi temi della transizione ecologica, dell'educazione ambientale e della cittadinanza attiva, evidenziando come la sostenibilità non rappresenti soltanto una questione tecnica o scientifica, ma anche culturale, sociale e persino spirituale.

L'iniziativa si inserisce nel quadro dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Onu, che indicano la strada per affrontare le principali sfide globali: dalla lotta ai cambiamenti climatici alla tutela della biodiversità, dalla riduzione delle disuguaglianze alla promozione di modelli di produzione e consumo responsabili. In questo contesto, il podcast raccoglie l'invito a "tornare a sognare" il futuro, trasformando il sogno in uno strumento di riflessione collettiva e di responsabilità condivisa.

Sul piano politico, il progetto richiama la necessità di rafforzare le politiche pubbliche dedicate alla transizione ecologica, sottolineando come gli obiettivi ambientali richiedano una cooperazione internazionale sempre più stretta e un coinvolgimento diretto delle istituzioni, delle imprese e dei cittadini. Sotto il profilo economico, emerge il tema della sostenibilità come occasione di innovazione, capace di orientare nuovi modelli produttivi e investimenti verso un'economia più attenta all'equilibrio tra crescita e tutela delle risorse naturali. Sul versante sociale, invece, il podcast mette in evidenza il ruolo delle comunità, dell'educazione e della partecipazione civica nel promuovere comportamenti responsabili e una maggiore consapevolezza ambientale.

A fare da sfondo all'intero racconto è anche la prospettiva del magistero di Papa Leone XIV, che richiama la responsabilità condivisa nella custodia del Creato come patrimonio comune dell'umanità. Una visione che collega la dimensione ambientale a quella etica, invitando a considerare la salvaguardia della natura come parte integrante della giustizia sociale e della dignità della persona.

"La Terra che sogniamo" è un podcast scritto e realizzato dalla Redazione Cultura & Società dei media vaticani con la collaborazione di Earth Day Italia e del Movimento dei Focolari di Roma, realtà impegnate nella promozione della cultura della sostenibilità e del dialogo.

L'iniziativa conferma come la comunicazione possa diventare uno strumento capace non solo di informare, ma anche di ispirare. Raccontare il futuro significa infatti contribuire a costruirlo, offrendo spazi di confronto nei quali ambiente, economia, cultura e solidarietà non siano temi separati, ma parti di un'unica visione orientata al bene comune e alla responsabilità verso le generazioni che verranno.