Leone XIV richiama il mondo alla costruzione di ponti: “Servono profeti di armonia in un tempo di divisioni”

In una stagione internazionale attraversata da tensioni politiche, conflitti e un linguaggio pubblico sempre più polarizzato, Papa Leone XIV lancia un appello alla riconciliazione e alla responsabilità collettiva. Il Pontefice lo fa attraverso un videomessaggio inviato ai Cavalieri di Colombo, riuniti a Denver, nello Stato americano del Colorado, per la loro 144.ma Supreme Convention, appuntamento dedicato al confronto, alla fraternità e alla preghiera.

Il tema scelto per l’incontro, “In Colui che è Uno, siamo uno”, diventa per il Papa l’occasione per richiamare il valore dell’unità come dono da custodire e costruire quotidianamente. Leone XIV sottolinea che, nell’Ultima Cena, Gesù pregò affinché i suoi discepoli fossero uniti, estendendo questa invocazione anche a tutti coloro che avrebbero creduto in lui. Un richiamo spirituale che il Pontefice traduce in un messaggio rivolto alla società contemporanea: l’armonia non può essere considerata acquisita, ma richiede impegno, ascolto e capacità di dialogo.

“In un tempo troppo spesso segnato da divisione e aspra retorica, c’è un gran bisogno di profeti di armonia che cerchino di costruire ponti e si adoperino per riconciliare posizioni contrapposte, dove possibile”, afferma Leone XIV, indicando una strada fondata sul superamento delle contrapposizioni assolute e sulla ricerca di ciò che può unire comunità e persone diverse.

Il Pontefice insiste in particolare sul valore di un dialogo “sincero e umile”, necessario per custodire l’unità nelle famiglie, nelle parrocchie e nelle comunità. In un contesto nel quale anche il confronto politico e sociale spesso tende alla contrapposizione permanente, il richiamo papale assume una dimensione più ampia: la convivenza democratica e civile ha bisogno di spazi di ascolto e di mediazione, non soltanto di contrapposte affermazioni identitarie.

Un ruolo centrale viene attribuito alla carità, intesa non solo come risposta concreta alle situazioni di povertà e sofferenza, ma anche come occasione per creare legami tra persone. Secondo Leone XIV, quando si opera per aiutare chi è in difficoltà, può nascere una forma di concordia tra chi offre sostegno e chi lo riceve, così come tra coloro che collaborano per un obiettivo comune. “La carità diventa così non solo una risposta alla sofferenza umana, ma anche un potente mezzo per favorire la fraternità e rafforzare la comunione che è al centro della vita cristiana”, evidenzia il Papa.

Nel suo messaggio ai Cavalieri di Colombo, Leone XIV richiama anche la lunga storia dell’Ordine fondato dal beato Michael McGivney, ricordando l’impegno portato avanti per oltre un secolo a favore di numerose categorie fragili: dai nascituri alle madri in attesa, dai cristiani perseguitati alle vittime delle guerre e della tratta di esseri umani, fino ai poveri e alle persone escluse dalla società.

L’attenzione alla solidarietà rappresenta anche un elemento di riflessione sul ruolo delle organizzazioni religiose nel mondo contemporaneo. In una fase nella quale crescono disuguaglianze economiche, fragilità sociali e fenomeni di isolamento, la rete della sussidiarietà e del volontariato continua a svolgere una funzione importante nel sostenere comunità spesso lasciate ai margini.

La conclusione del messaggio è un ringraziamento ai Cavalieri di Colombo per la loro “costante generosità” verso i meno fortunati e l’auspicio che il loro impegno possa continuare a produrre frutti negli anni futuri. L’appello di Leone XIV va però oltre il singolo incontro religioso: richiama la necessità, per una società attraversata da divisioni profonde, di recuperare il valore della solidarietà, della cooperazione e della capacità di riconoscersi parte di una comunità più grande. In un mondo nel quale spesso prevalgono muri e contrapposizioni, il messaggio del Papa propone la costruzione di ponti come una delle sfide decisive del nostro tempo.