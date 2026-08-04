Almanach de mercredi 5 aout Notre-Dame des Neiges

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI LUGLIO
Mercoledì 5 agosto
- Pomeriggio – Vescovado
Udienze.
Giovedì 6 agosto
- Ore 11.00 – Saint-Oyen, Château Verdun
Santa Messa per la Festa della Trasfigurazione del Signore.
Venerdì 7 agosto
- Mattino – Vescovado
Udienze.
Sabato 8 agosto
- Ore 6.00 – Cattedrale – Pont Suaz
Pellegrinaggio mensile a Nostra Signora della Pietà.
Domenica 9 agosto
- Ore 16.00 – Aosta, Comunità delle Suore della Congregatio Jesu
Incontro con la Superiora Generale.
Sabato 15 agosto
- Ore 18.00 – Cattedrale di Aosta
Santa Messa nella solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, titolare della Cattedrale.
Martedì 18 agosto
- Mattino – Vescovado
Udienze.
Giovedì 20 agosto
- Mattino – Vescovado
Udienze.
Sabato 22 agosto
- Ore 9.30 – Aosta, Convento Suore di San Giuseppe
Santa Messa per il rinnovamento dei voti e i giubilei di professione.
Da lunedì 24 a sabato 29 agosto
- Pellegrinaggio diocesano a Lourdes.
La Chiesa celebra Dedicazione della basilica di Santa Maria Maggiore
Questa memoria è collegata alla dedicazione della basilica di santa Maria Maggiore sull'esquilino di Roma, che viene considerata il più antico santuario mariano d'Occidente. La eresse, sul precedente edificio liberiano, il papa Sisto III (432-440) dedicandola a Dio e intitolandola alla Vergine, proclamata solennemente dal concilio di Efeso (431) Madre di Dio.
Il sole sorge alle ore 6,14 e tramonta alle ore 20,58
“La pace chiama ogni persona alla responsabilità: inizia da me, inizia da no”. (Papa Leone XIV)
La costruzione di una società più giusta non dipende soltanto dalle grandi decisioni dei potenti, ma dai gesti quotidiani di ciascuno di noi. Ogni parola, scelta e comportamento possono diventare un seme di pace o di divisione. La responsabilità comune nasce dalla consapevolezza che il bene degli altri riguarda anche la nostra vita.