Almanach de dimanche 9 aout saint Amour

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI LUGLIO

Domenica 9 agosto

Ore 16.00 – Aosta, Comunità delle Suore della Congregatio Jesu

Incontro con la Superiora Generale.

Sabato 15 agosto

Ore 18.00 – Cattedrale di Aosta

Santa Messa nella solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, titolare della Cattedrale.

Martedì 18 agosto

Mattino – Vescovado

Udienze.

Giovedì 20 agosto

Mattino – Vescovado

Udienze.

Sabato 22 agosto

Ore 9.30 – Aosta, Convento Suore di San Giuseppe

Santa Messa per il rinnovamento dei voti e i giubilei di professione.

Da lunedì 24 a sabato 29 agosto

Pellegrinaggio diocesano a Lourdes.

La Chiesa celebra Santi Amore e Viatore Martiri

La tradizione li identifica come militi della Legione Tebea, martirizzati verso il 286 d.C. ad Agauno per il rifiuto di perseguitare i cristiani. Un resoconto leggendario (M. Perret, Besançon, 1894) narra il trasferimento miracoloso delle loro reliquie. Nel 585, il re di Borgogna Gontrano fece edificare una chiesa per accoglierle, affidandola a monaci. I presunti miracoli attirarono pellegrini, favorendo la crescita del borgo. I successori di Gontrano donarono il feudo al vescovo di Mâcon, che vi eresse mura e un castello; il centro prese così il nome di Saint-Amour. Nella chiesa locale è conservato un quadro che li ritrae. La loro memoria liturgica, celebrata esclusivamente in questo comune del Giura (Borgogna-Franca Contea), è fissata al 9 agosto.

Il sole sorge alle ore 6,23 e tramonta alle ore 20,48

“La pace chiama ogni persona alla responsabilità: inizia da me, inizia da no”. (Papa Leone XIV)

La costruzione di una società più giusta non dipende soltanto dalle grandi decisioni dei potenti, ma dai gesti quotidiani di ciascuno di noi. Ogni parola, scelta e comportamento possono diventare un seme di pace o di divisione. La responsabilità comune nasce dalla consapevolezza che il bene degli altri riguarda anche la nostra vita.