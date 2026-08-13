Leone XIV: «La Messa domenicale è fondamentale». E il Papa pensa anche a chi lavora

La domenica non è soltanto una ricorrenza sul calendario, né una semplice pausa dal lavoro. Per Leone XIV è il cuore dell’anno liturgico e, soprattutto, il momento nel quale la comunità cristiana rinnova il proprio incontro con Cristo risorto. È questo il filo conduttore della catechesi pronunciata dal Papa nella mattina di mercoledì 12 agosto, nella Basilica di San Pietro, durante la sua sesta riflessione dedicata alla costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium e ai documenti del Concilio Vaticano II.

Il Pontefice ha spiegato il significato dell’anno liturgico richiamando la tradizione sviluppatasi nella Chiesa e ricordando come esso non sia una semplice successione di celebrazioni. Riprendendo l’insegnamento di Pio XII contenuto nell’enciclica Mediator Dei, Leone XIV ha sottolineato che non si tratta di una «fredda e inerte rappresentazione» di avvenimenti del passato, ma della presenza viva di Cristo nella Chiesa e della continuazione dell’opera di misericordia iniziata da lui.

L’anno liturgico diventa così, nella prospettiva proposta dal Papa, una vera pedagogia della fede: attraverso il susseguirsi delle celebrazioni la Chiesa ripercorre la storia della salvezza e accompagna i fedeli dall’attesa del Messia alla nascita di Cristo, dalla Passione e Risurrezione alla Pentecoste, fino all’attesa della gloria futura. Al centro rimane sempre la Pasqua, che trova nella domenica la propria riproposizione settimanale.

È proprio la domenica, ha ricordato Leone XIV, a essere definita dai Padri conciliari «fondamento e nucleo dell’anno liturgico» e «giorno di festa primordiale». La sua santificazione passa innanzitutto attraverso la celebrazione dell’Eucaristia, momento nel quale la comunità dei credenti si riunisce, ascolta la Parola e partecipa al Corpo di Cristo.

Il Papa ha insistito anche su un aspetto particolarmente significativo nell’epoca della comunicazione digitale: l’assemblea cristiana non può essere sostituita da una presenza esclusivamente virtuale. La celebrazione liturgica, ha spiegato, richiede una comunità realmente convocata e una partecipazione attiva, perché la fede non è soltanto un’esperienza individuale ma anche un fatto comunitario.

Da qui è arrivato un passaggio destinato a suscitare attenzione anche al di fuori dell’ambito strettamente religioso. Leone XIV ha infatti esortato a «ricercare le migliori condizioni» affinché possano partecipare alla Messa domenicale anche coloro che «non hanno possibilità di astenersi dal lavoro».

È un richiamo che tocca direttamente una questione sociale concreta. La domenica, infatti, non coincide più per milioni di persone con una giornata necessariamente libera. Sanità, assistenza, trasporti, commercio, ristorazione, turismo, sicurezza e numerosi altri settori funzionano anche nei giorni festivi. Il diritto al riposo e la libertà religiosa devono quindi confrontarsi con un'organizzazione economica e sociale nella quale il lavoro domenicale è diventato strutturale.

Le parole del Pontefice non sono un invito astratto a ignorare questa realtà, ma sembrano piuttosto sollecitare istituzioni, datori di lavoro e comunità ecclesiali a interrogarsi sulle condizioni che consentano a chi lavora di non essere automaticamente escluso dalla dimensione comunitaria della fede. È una prospettiva che mette insieme la tradizione cristiana e una delle trasformazioni più profonde della società contemporanea: la progressiva perdita di un tempo collettivo condiviso.

Leone XIV ha poi ricordato il significato della domenica come dies Domini, il giorno del Signore. Anche laddove alcune lingue hanno conservato nel nome il riferimento al «giorno del sole», come l’inglese Sunday e il tedesco Sonntag, il Pontefice ha individuato il richiamo simbolico a Cristo, «vero sole di giustizia» che illumina ogni uomo.

Nella sua riflessione ha ripreso anche la Dies Domini di Giovanni Paolo II, secondo la quale la domenica è contemporaneamente «giorno della Chiesa» e «giorno dell’uomo», la «Pasqua settimanale» e il giorno capace di dare un orientamento al tempo umano. Una concezione nella quale il calendario non è soltanto una successione di ore, settimane e anni, ma diventa una lettura del tempo alla luce della fede.

A partire dalla domenica si è sviluppato progressivamente l’intero anno liturgico. Alla Pasqua settimanale si è aggiunta la Pasqua annuale, preparata dalla Quaresima e seguita dai 50 giorni che conducono alla Pentecoste. Successivamente si è sviluppato il ciclo natalizio, dedicato ai misteri dell’incarnazione, della nascita e della manifestazione di Cristo. Nel corso della storia la Chiesa ha poi integrato nel calendario la venerazione della Vergine Maria e le memorie dei martiri e dei santi.

L’anno liturgico diventa quindi, nelle parole di Leone XIV, una forma sacramentale della storia della salvezza, capace di rendere attuale il mistero di Cristo e di permettere ai credenti di parteciparvi in maniera sempre più profonda. Per questo il Papa lo considera anche «il principio ispiratore e il quadro di riferimento essenziale di ogni azione pastorale».

La catechesi si inserisce così nel più ampio percorso avviato dal Pontefice sul valore della liturgia nella vita della Chiesa. Ma il riferimento al lavoro domenicale conferisce alle sue parole una dimensione che va oltre la teologia: riguarda il modo nel quale una società organizza il proprio tempo, tutela il riposo, garantisce la partecipazione religiosa e costruisce momenti di socialità condivisa.

Sul piano concreto, l’agenda del Pontefice prevede ora un trasferimento a Castel Gandolfo. Nella serata del 12 agosto Leone XIV lascerà il Vaticano per raggiungere il Palazzo Apostolico, dove resterà fino al 18 agosto. Sabato 15 agosto, alle 10, presiederà nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova la celebrazione della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. Alle 12 guiderà la preghiera dell’Angelus in Piazza della Libertà, appuntamento che sarà ripetuto alla stessa ora domenica 16 agosto.

Il messaggio sulla domenica, dunque, si colloca dentro una riflessione più ampia sul valore del tempo. In una società nella quale i confini tra giorni feriali e festivi sono sempre più sfumati, il richiamo di Leone XIV pone una domanda che riguarda credenti e non credenti: quanto spazio rimane per un tempo comune, dedicato alla persona, alla famiglia, alla comunità e alla dimensione spirituale? La difesa della domenica, nella prospettiva del Papa, non sembra ridursi alla tutela di un'abitudine religiosa, ma diventa anche una riflessione sul modello di società che si vuole costruire e sulla necessità di non lasciare che le esigenze dell’economia finiscano per cancellare ogni momento collettivo di pausa, incontro e significato.