Papa Leone XIV: “I cristiani sono chiamati ad essere segno credibile di pace”

Il linguaggio è quello delle grandi occasioni, ma anche delle grandi intenzioni che spesso fanno fatica a tradursi in realtà. Papa Leone XIV ha ricevuto la delegazione del Patriarcato Ecumenico in occasione dello scambio tradizionale legato alle feste dei Santi Pietro e Paolo e Sant’Andrea, rilanciando con decisione il tema dell’unità tra le Chiese cristiane.

“È per me una gioia accogliervi”, ha detto il Pontefice, sottolineando la continuità di un dialogo che ormai ha assunto i contorni di una diplomazia ecclesiale consolidata tra Roma e Costantinopoli. Un rapporto che il Papa definisce “fraterno” e che si fonda anche sui legami personali con il Patriarca Bartolomeo, ricordando i precedenti incontri e la volontà comune di “progredire nel cammino verso la piena unità”.

Il passaggio più forte del discorso arriva però quando Leone XIV allarga lo sguardo oltre il perimetro ecclesiastico. In un mondo “caratterizzato da guerre, polarizzazione e divisioni culturali e sociali”, il Papa afferma che i cristiani sono chiamati a diventare “segno credibile di pace”. Non un’esortazione generica, ma un richiamo diretto alla responsabilità storica delle Chiese: la credibilità dell’annuncio cristiano, secondo il Pontefice, si gioca anche nella capacità di incidere sul presente.

Interessante anche il riferimento al 2033, anno del secondo millennio della Redenzione, indicato come possibile orizzonte simbolico per un cammino condiviso tra tutte le confessioni cristiane. Un’idea ambiziosa, quasi programmatica, che punta a trasformare le ricorrenze religiose in tappe di un percorso unitario.

Non manca il tono istituzionale finale, con i ringraziamenti alla delegazione e l’affidamento alla preghiera comune dei santi Pietro e Andrea, “fratelli nella carne e nella fede”.

Al di là della cornice formale, il messaggio politico-religioso è piuttosto chiaro: la Chiesa non vuole restare spettatrice di un mondo frammentato, ma prova a proporsi come soggetto di mediazione e pace. Resta da capire, come sempre, quanto queste parole riusciranno a tradursi in passi concreti nel lungo e complesso cammino ecumenico.