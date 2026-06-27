Il Papa ai cardinali: "Ho bisogno del vostro appoggio, con franchezza e lealtà"

Il secondo Concistoro del pontificato di Papa Leone XIV si apre con un messaggio che va ben oltre l'organizzazione dei lavori dei cardinali riuniti in Vaticano. È una richiesta personale, ma anche profondamente ecclesiale: il Pontefice domanda sostegno, sincerità e corresponsabilità a coloro che sono chiamati ad affiancarlo nel governo della Chiesa universale. Un appello che assume un particolare significato in una fase storica attraversata da guerre, tensioni internazionali, divisioni sociali e trasformazioni culturali sempre più rapide.

Davanti a circa 180 cardinali provenienti dai cinque continenti, riuniti nell'Aula Paolo VI per il Concistoro in programma tra il 26 e il 27 giugno, Leone XIV ha ribadito con forza che il ministero petrino non può essere esercitato in solitudine. "Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio: forte, esplicito e pubblico. Ho bisogno di sentirmi sostenuto da voi come da fratelli", ha affermato, riprendendo un'espressione già utilizzata nel precedente Concistoro.

Il Papa ha delineato uno stile di governo fondato sulla partecipazione e sul confronto. Non si tratta, ha precisato, di semplici formule di cortesia, ma di un metodo destinato a caratterizzare il suo pontificato. "Anche noi, come tutta la Chiesa, impariamo camminando. La comunione non è mai un risultato acquisito una volta per tutte: rimane una conversione quotidiana", ha spiegato, sottolineando come la fiducia reciproca, l'ascolto e la preghiera rappresentino gli strumenti indispensabili per affrontare le sfide del presente.

Ad aprire ufficialmente i lavori è stato il decano del Collegio cardinalizio, cardinale Giovanni Battista Re, che ha descritto il momento storico come particolarmente delicato. Da una parte il rapido sviluppo tecnologico, con la crescita dell'intelligenza artificiale; dall'altra un aumento della povertà umana e una diffusa crisi dei riferimenti etici e morali. Re ha inoltre espresso gratitudine al Pontefice per l'enciclica "Magnifica Humanitas", definendola "luce e guida" per affrontare le grandi questioni del nostro tempo.

Il programma del Concistoro ruota attorno a quattro grandi temi: lo sguardo sul mondo contemporaneo, la pace, il bene comune e la sinodalità. Prima ancora di interrogarsi sulle strategie pastorali, Leone XIV invita la Chiesa a fermarsi ad osservare la realtà. "Prima di domandarci che cosa fare, occorre sostare davanti alla realtà, guardandola con gli occhi della fede e lasciandoci interrogare dall'ascolto dei fratelli", ha detto.

Il riferimento ai conflitti internazionali è esplicito. Il Papa ricorda che nessuno può sentirsi estraneo alle guerre, alle sopraffazioni e alle fratture che attraversano le società contemporanee. Per questo motivo il discernimento della Chiesa riguarda direttamente la sua missione nel mondo e non soltanto la propria organizzazione interna. In questo quadro, l'enciclica Magnifica Humanitas viene proposta come una chiave di lettura per comprendere il contributo che il cattolicesimo può offrire alla costruzione del bene comune, richiamando responsabilità condivise, trasparenza nelle decisioni e corresponsabilità nell'esercizio dell'autorità.

Un passaggio particolarmente significativo riguarda il tema della sinodalità, che Leone XIV definisce non come un insieme di procedure burocratiche, ma come "un atteggiamento, un'apertura, una disponibilità a comprendere". Respinge così l'idea che il cammino sinodale rappresenti un indebolimento dell'autorità del Papa o dei vescovi, sostenendo invece che esso permette di comprenderne più profondamente il significato autentico: custodire la comunione, favorire la partecipazione e orientare il cammino comune della Chiesa.

Il Pontefice torna quindi a rivolgersi direttamente ai cardinali con parole che assumono quasi il tono di una confidenza personale. "Vi chiedo di accompagnarmi non soltanto in questi giorni di lavoro, ma anche nel servizio quotidiano alla comunione della Chiesa universale. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle Chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino."

Ancora più esplicita è la richiesta finale: "Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione". Per Leone XIV, infatti, il confronto aperto non rappresenta una minaccia all'unità della Chiesa, bensì una delle condizioni indispensabili per rafforzarla. Anche il lavoro nei gruppi sinodali, pur insolito rispetto alla tradizione dei Concistori, viene presentato come un esercizio concreto attraverso il quale imparare la corresponsabilità.

Il messaggio che emerge da questo Concistoro va oltre i confini della Chiesa cattolica. In un'epoca in cui molte istituzioni, civili e religiose, sono chiamate a recuperare credibilità e fiducia, il richiamo del Papa alla trasparenza, all'ascolto reciproco e alla responsabilità condivisa assume anche un valore culturale e sociale. La convinzione di Leone XIV è che la comunione non possa essere imposta dall'alto, ma costruita ogni giorno attraverso relazioni autentiche, confronto sincero e disponibilità a mettersi realmente in ascolto degli altri.

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