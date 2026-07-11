Il Papa a tavola con i più fragili: a Castel Gandolfo la Chiesa sceglie l'inclusione come segno di speranza

Non sarà soltanto un pranzo con il Papa. Sarà soprattutto un gesto dal forte valore simbolico, capace di raccontare quale idea di Chiesa e di società si voglia costruire. Oggi sabato 11 luglio, nei giardini di Castel Gandolfo, 200 persone in condizioni di vulnerabilità, tra cui 35 bambini, vivranno una giornata speciale a Borgo Laudato Si', accolte come ospiti d'onore in un luogo che per secoli è rimasto riservato ai Pontefici e che oggi si apre a chi vive le periferie dell'esistenza.

L'iniziativa, intitolata "A pranzo con il Papa", è promossa dal Centro di Alta Formazione Laudato Si' in collaborazione con la Diocesi di Roma e numerose associazioni impegnate nell'assistenza ai più fragili. La giornata inizierà con la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Fabio Baggio, direttore generale del Centro, concelebrata da monsignor Luis Marín de San Martín, prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità. Seguiranno un momento conviviale, una visita guidata al Borgo e il pranzo, offerto dal ristorante romano L'Isola della Pizza, mentre il rinfresco sarà curato dal Bar Duomo di Albano.

A spiegare il significato dell'iniziativa è Donatella Parisi, coordinatrice della comunicazione del Centro di Alta Formazione Laudato Si', che sottolinea come il luogo stesso rappresenti un messaggio. «Questo posto così prezioso, rimasto chiuso al mondo per quattrocento anni, prima aperto da Papa Francesco e oggi ulteriormente spalancato da Papa Leone, accoglie queste persone come ospiti d'onore». Non si tratta dunque di un semplice evento benefico, ma della rappresentazione concreta di una Chiesa che sceglie di abbattere le distanze e di fare dell'accoglienza uno dei propri pilastri.

Il significato ecclesiale assume anche una forte valenza sociale e politica. In un tempo segnato da nuove povertà, migrazioni, guerre e crescenti disuguaglianze, la scelta di porre al centro chi vive condizioni di fragilità richiama il ruolo pubblico della Chiesa nel dibattito contemporaneo. Il riferimento al recente viaggio di Papa Leone a Lampedusa non è casuale: secondo Parisi, quella visita e il pranzo di Castel Gandolfo appartengono allo stesso percorso pastorale, volto a ricordare che la Chiesa deve essere «famiglia, comunità e approdo sicuro per chi ha più bisogno».

L'iniziativa coinvolgerà rifugiati, madri sole con i figli, persone con disabilità e partecipanti ai percorsi di formazione professionale promossi dal Borgo, molti dei quali stanno costruendo nuove opportunità lavorative. Una composizione che riflette le tante forme della vulnerabilità contemporanea, ma che intende anche ribaltare uno sguardo spesso limitato all'assistenzialismo.

«Molti li considerano soltanto persone che hanno bisogno», osserva Donatella Parisi, «ma noi sperimentiamo ogni giorno che sono proprio loro a dare moltissimo. Arricchiscono il Borgo e l'intera Chiesa con la loro presenza e con la richiesta di una visione diversa della società, nella quale la fragilità diventi una nuova forza per le nostre comunità». È una prospettiva che sposta il baricentro dal semplice aiuto alla reciprocità, trasformando chi riceve in protagonista di una relazione capace di generare cambiamento.

Anche il coinvolgimento di realtà imprenditoriali e commerciali assume un significato particolare. La disponibilità spontanea de L'Isola della Pizza e del Bar Duomo di Albano testimonia come il mondo economico possa diventare parte attiva di percorsi di responsabilità sociale, andando oltre la semplice sponsorizzazione per contribuire concretamente a iniziative di inclusione. Un modello che richiama la visione promossa dal progetto Borgo Laudato Si', dove sostenibilità ambientale, formazione, lavoro e solidarietà vengono considerati elementi inseparabili.

Questa esperienza si inserisce infatti nel più ampio percorso promosso dal Borgo, già al centro dei Borgo Dialogues e delle riflessioni sviluppate insieme a rappresentanti di imprese, università e organizzazioni internazionali sui temi della sostenibilità e della responsabilità sociale. Una linea che riprende l'eredità delle encicliche di Papa Francesco e che Papa Leone continua a sviluppare, invitando a superare la logica del profitto come unico criterio di valutazione per riconoscersi, prima di tutto, «creature tra le creature».

Il pranzo dell'11 luglio assume così un valore che va ben oltre la cronaca dell'evento. Diventa il simbolo di una Chiesa che prova a tradurre il Vangelo in gesti concreti e di una comunità che sceglie di misurare la propria forza non sulla ricchezza o sull'efficienza, ma sulla capacità di accogliere i più deboli. In un'epoca in cui il rischio dell'esclusione cresce insieme alle tensioni economiche e sociali, iniziative come questa ricordano che la fragilità, se condivisa e riconosciuta, può trasformarsi in una delle risorse più preziose per costruire comunità più giuste, più umane e più solidali.