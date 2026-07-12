Camminare insieme per fare comunità: tre escursioni tra natura, fede e convivialità ad Allein, Doues e Roisan

Non saranno semplici passeggiate in montagna, ma occasioni per riscoprire il valore dello stare insieme. L'Unità Parrocchiale Allein-Doues-Roisan ha infatti organizzato un calendario di escursioni estive ispirato alla lettera pastorale 2025-2026, con l'obiettivo dichiarato di «promuovere gli incontri e creare dinamiche di relazione e di comunione all'interno dell'Unità Parrocchiale». Un invito a vivere il territorio non soltanto come luogo da attraversare, ma come spazio di incontro, dialogo e condivisione tra persone di tutte le età.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 15 luglio a Doues. Il ritrovo è previsto alle 9.45 davanti alla Croce degli Alpini a Plan Détruit, da dove il gruppo partirà lungo il Ru de By fino all'alpeggio delle "Les Cretes". Dopo la visita all'alpeggio e la benedizione, alle 11.45 sarà celebrata la Santa Messa nel pianoro antistante. Seguirà, alle 12.30, il pranzo al sacco, arricchito da una degustazione di polenta e brossa offerta dall'alpeggio, prima di trascorrere il pomeriggio in compagnia.

La seconda escursione si svolgerà martedì 22 luglio ad Allein. Il ritrovo sarà alle 9.30 davanti alla chiesa parrocchiale, con partenza verso la frazione La Ville e successivo percorso lungo il Ru d'Allein fino al villaggio di Cerisey, nel territorio di Etroubles. Anche in questa occasione il programma prevede la celebrazione della Santa Messa, il pranzo al sacco e un pomeriggio dedicato alla convivialità.

Il calendario si concluderà martedì 12 agosto a Roisan. I partecipanti si ritroveranno alle 9.30 nel piazzale delle scuole per raggiungere Blavy lungo la strada poderale e il sentiero. Intorno alle 11.00 sarà celebrata la Santa Messa nella cappella di San Grato, cui seguirà il pranzo al sacco nel salone parrocchiale e un pomeriggio da trascorrere insieme.

Le escursioni avranno una durata compresa tra un'ora e un'ora e mezza, saranno adatte anche a chi non possiede una particolare preparazione atletica e gli organizzatori consigliano semplicemente di indossare scarpe da trekking o scarponcini. Ad accompagnare i partecipanti ci sarà il diacono Roberto Cerise, profondo conoscitore delle erbe e delle piante di montagna e del loro utilizzo, che arricchirà le camminate con spiegazioni e curiosità legate all'ambiente alpino.

L'iniziativa assume anche un significato che va oltre l'aspetto religioso. In territori montani caratterizzati da piccoli centri abitati e da una popolazione sempre più anziana, creare occasioni di incontro rappresenta un importante investimento sociale. Camminare insieme favorisce relazioni, contrasta l'isolamento e rafforza quel senso di appartenenza che costituisce uno degli elementi più preziosi delle comunità locali.

Non manca neppure una ricaduta economica indiretta. Percorsi come quelli lungo i rus, gli alpeggi e gli antichi sentieri contribuiscono infatti a valorizzare un patrimonio paesaggistico e culturale che rappresenta una delle risorse più importanti della Valle d'Aosta, incentivando una frequentazione rispettosa del territorio e facendo conoscere luoghi spesso lontani dai tradizionali circuiti turistici.

Anche sul piano istituzionale, iniziative di questo tipo testimoniano il ruolo che le parrocchie continuano a svolgere nelle comunità di montagna. Accanto alla loro missione pastorale, esse rimangono punti di riferimento capaci di costruire reti di solidarietà, promuovere la partecipazione e mantenere vivi i rapporti tra i diversi paesi dell'Unità Parrocchiale.

In un tempo in cui la solitudine e la frammentazione sociale rappresentano una delle principali sfide delle aree alpine, tre semplici camminate possono assumere un significato ben più profondo. Attraversare insieme sentieri, boschi e alpeggi significa riscoprire il valore delle relazioni, della lentezza e dell'identità di una comunità che continua a trovare nella montagna non solo uno scenario naturale di straordinaria bellezza, ma anche un luogo privilegiato dove coltivare amicizia, fede e senso di appartenenza.