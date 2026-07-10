Debuttano a Courmayeur “I Dialoghi del Consiglio Valle”

Venerdì 24 luglio alle ore 18.30 il Jardin de l’Ange di Courmayeur farà da cornice al debutto de "I Dialoghi del Consiglio Valle - Uno spazio di confronto sui grandi temi del nostro tempo". Si tratta di un nuovo appuntamento di alto profilo promosso dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta, che per questa occasione si avvale del patrocinio del Comune di Courmayeur.

L’iniziativa, curata da aCourma!, nasce con il preciso obiettivo di favorire l’approfondimento e il dibattito attorno ai principali temi di interesse pubblico. Questo avverrà attraverso il contributo di autorevoli personalità provenienti dal panorama istituzionale, culturale ed economico sia nazionale che internazionale, offrendo alla comunità occasioni di riflessione e crescita.

Il primo incontro in calendario sarà introdotto dal Presidente del Consiglio Valle, Stefano Aggravi, e vedrà come ospite d’eccezione Giovanni Grasso, autore del libro "Finché durerà la terra". Grasso dialogherà con Luca Ponzi, stimato Caporedattore centrale del Tgr Rai e coordinatore giornalistico di trasmissioni note come "Buongiorno Italia" e "Alta Quota".

Giovanni Grasso rappresenta una figura di assoluto riferimento all'interno della comunicazione istituzionale italiana, ricoprendo da anni il ruolo di Consigliere per la stampa e la comunicazione al fianco del Presidente della Repubblica. Oltre al suo impegno istituzionale, Grasso è un apprezzato scrittore e drammaturgo; il suo percorso professionale e umano riesce a coniugare il rigore del servizio allo Stato con la sensibilità dell’uomo di cultura, garantendo uno sguardo originale sui grandi temi della storia, della memoria e dell’attualità più stringente.

Il Presidente Stefano Aggravi ha espresso grande soddisfazione per il lancio del progetto, sottolineando come con questo format si vogliano inaugurare momenti di incontro aperti alla comunità. Secondo Aggravi, le istituzioni hanno il dovere di essere non solo luoghi decisionali, ma anche spazi di ascolto e approfondimento culturale. La scelta di partire da Courmayeur, un contesto storicamente vocato all'incontro tra idee e prospettive diverse, e la presenza di un ospite come Giovanni Grasso permetteranno di offrire ai cittadini un dialogo di altissimo livello, capace di legare la cronaca recente ai valori fondanti della convivenza civile.