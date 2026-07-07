Courmayeur: Rifiuti abbandonati su suolo pubblico, sanzionata un'attività di ristorazione

La Polizia Locale di Courmayeur intensifica i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti per tutelare il decoro urbano e l'igiene pubblica. Nell'ambito di queste attività di monitoraggio del territorio, gli agenti hanno accertato nei giorni scorsi una grave violazione a carico di un'attività di ristorazione situata nel capoluogo.

Durante il normale servizio di vigilanza, la pattuglia ha riscontrato che l'esercizio commerciale aveva abbandonato diversi sacchi neri, contenenti rifiuti di varia natura, all'esterno e accanto ai cassonetti destinati alla raccolta ordinaria, anziché conferirli secondo le precise modalità stabilite dal servizio comunale e dalla normativa vigente.

L'accertamento si è concluso con l'applicazione di una sanzione amministrativa di 1.000 euro. La multa è stata elevata ai sensi dell'articolo 255, comma 1.2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (il Testo Unico Ambientale), una disposizione recentemente inasprita dal cosiddetto "Decreto Terra dei Fuochi", che ha severamente rafforzato il quadro sanzionatorio per contrastare l'abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo pubblico.

Questo specifico intervento si inserisce in una più ampia campagna di controlli mirati, condotta dalla Polizia Locale su esplicito indirizzo dell'Amministrazione comunale. L'obiettivo della giunta è quello di garantire il pieno rispetto delle regole, prevenendo comportamenti incivili che possano compromettere l'immagine, la vivibilità e la pulizia del territorio. Le verifiche e i monitoraggi proseguiranno con capillarità anche nelle prossime settimane, interessando senza distinzioni tutte le categorie di utenza, sia domestiche sia commerciali.