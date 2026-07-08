Quartiere Dora, la rigenerazione entra nel vivo: confronto con i residenti sulla variante urbanistica

Il futuro del Quartiere Dora passa attraverso un percorso di rigenerazione urbana che procede tra cantieri ormai in fase avanzata, nuovi servizi già operativi e una pianificazione che guarda ai prossimi anni. È questo il quadro emerso dall'incontro svoltosi nel pomeriggio di mercoledì 8 luglio 2026, durante il quale l'Amministrazione comunale ha aggiornato il tavolo delle risorse e i residenti sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito delle Missioni 4 e 5, soffermandosi anche sulla proposta di variante urbanistica destinata a modificare la futura destinazione di una parte dell'area interessata dal progetto.

L'iniziativa ha rappresentato un momento di confronto diretto con il territorio. Residenti, associazioni, operatori dei servizi sociali e componenti del tavolo delle risorse hanno portato osservazioni, suggerimenti e proposte, contribuendo a una discussione che ha confermato quanto la partecipazione dei cittadini rappresenti un elemento importante nei processi di trasformazione urbana.

Il progetto di rigenerazione del quartiere punta a intervenire contemporaneamente su mobilità, servizi pubblici, spazi verdi e qualità urbana, con l'obiettivo di rendere l'area più sostenibile, funzionale e vivibile. Si tratta di un investimento che non riguarda soltanto l'aspetto edilizio, ma anche quello sociale, con l'intenzione di rafforzare i servizi destinati alle famiglie e migliorare la qualità della vita di chi vive quotidianamente il quartiere.

Tra le opere già concluse figurano il nuovo asilo nido di piazza Battaglione Cervino, realizzato in sostituzione della precedente struttura prefabbricata e capace di accogliere fino a 24 bambini, e la nuova mensa scolastica di via Dora Baltea, costruita secondo criteri di bioedilizia con strutture in legno, ampie superfici vetrate e copertura verde. Due interventi che hanno già ampliato l'offerta educativa e migliorato i servizi a disposizione delle famiglie.

Procedono nel frattempo anche gli altri cantieri previsti dal programma. Sono in fase avanzata il nuovo collegamento stradale tra via Lavoratori Vittime del Col du Mont e via Page, la riqualificazione di via Valli Valdostane con percorsi ciclopedonali, la sistemazione del grande parco urbano tra via Col du Mont e via Berthet e la realizzazione delle autorimesse interrate. Opere che dovrebbero contribuire a ridurre il traffico in superficie, favorire una mobilità più sostenibile e creare nuovi spazi pubblici destinati alla socialità.

Uno dei temi più significativi affrontati durante l'incontro ha riguardato la variante urbanistica relativa a un'area inizialmente prevista per l'edilizia residenziale. La proposta dell'Amministrazione è quella di destinarla a funzioni commerciali e di servizio, ritenute oggi maggiormente rispondenti alle esigenze del quartiere e coerenti con il percorso di riqualificazione in corso.

Dal punto di vista economico, la scelta potrebbe favorire l'insediamento di nuove attività, ampliare l'offerta di servizi e creare opportunità occupazionali, rafforzando al tempo stesso l'attrattività di un quartiere destinato a diventare uno dei principali poli di trasformazione urbana della città. Sul piano politico, la variante rappresenta invece una decisione che dovrà trovare il giusto equilibrio tra programmazione urbanistica, sostenibilità e aspettative dei residenti, chiamati a confrontarsi su una modifica destinata a incidere sullo sviluppo futuro dell'area.

Il confronto con la cittadinanza ha evidenziato l'importanza di accompagnare gli investimenti pubblici con un dialogo costante con il territorio, raccogliendo osservazioni e proposte prima delle scelte definitive. Una modalità che punta a rendere il percorso di rigenerazione non soltanto un insieme di opere infrastrutturali, ma anche un processo condiviso con chi il quartiere lo vive ogni giorno.

Con il progressivo completamento dei cantieri e l'iter della variante urbanistica ancora da definire, il Quartiere Dora si prepara a entrare in una nuova fase del proprio sviluppo. La sfida sarà trasformare gli investimenti del PNRR in risultati duraturi, capaci di coniugare sostenibilità ambientale, crescita economica, qualità dei servizi e inclusione sociale, affinché la riqualificazione diventi un modello di sviluppo urbano destinato a produrre benefici concreti ben oltre la conclusione delle opere finanziate.