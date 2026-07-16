LEA 2024, il risultato della sanità valdostana e il dovere di guardare anche al presente

Il risultato ottenuto dalla sanità valdostana con il superamento degli standard ministeriali sui LEA 2024 è certamente un elemento significativo. Una certificazione ufficiale che riconosce un miglioramento del sistema sanitario regionale e che, dopo anni nei quali la Valle d’Aosta aveva dovuto fare i conti con valutazioni non sempre positive, restituisce un’immagine diversa da quella del passato.

Ma proprio perché la sanità riguarda direttamente la vita delle persone, ogni dato merita di essere letto con attenzione, senza trionfalismi e senza sottovalutare il punto di vista dei cittadini. Oggi sono arrivate in redazione diverse lettere di lettori che, pur senza negare il valore del risultato, pongono una domanda legittima: quanto può incidere oggi un monitoraggio riferito a un’attività svolta nel 2024, quando nel frattempo sono cambiate esigenze, difficoltà e aspettative della popolazione?

Una delle osservazioni ricevute sintetizza questo sentimento: “Leggo che la Valle d’Aosta ha superato i valori LEA per il 2024". Perché dare tutta questa risonanza a un dato vecchio? Mi pare una presa in giro”. Una posizione che non mette necessariamente in discussione il lavoro svolto dai professionisti sanitari o il valore della certificazione ministeriale, ma richiama la necessità di non confondere un risultato amministrativo con la fotografia completa della sanità vissuta ogni giorno.

Il punto sollevato dai cittadini è infatti centrale: gli indicatori nazionali sono strumenti indispensabili per misurare l’efficienza complessiva di un sistema, ma non sempre riescono a raccontare fino in fondo le difficoltà concrete incontrate da chi deve prenotare una visita, attendere una prestazione specialistica, trovare un medico o accedere rapidamente a un servizio.

Il monitoraggio del Ministero della Salute, che ha attribuito alla Valle d’Aosta 213 punti complessivi, con il superamento della soglia di adeguatezza nelle tre aree della prevenzione, dell’assistenza territoriale e dell’assistenza ospedaliera, rappresenta quindi un patrimonio da valorizzare. Ma, allo stesso tempo, non può diventare un punto di arrivo né un argomento per archiviare automaticamente le criticità ancora presenti.

È proprio su questo equilibrio che si misura la capacità della politica. Rivendicare un risultato positivo è legittimo, soprattutto quando arriva dopo anni difficili, ma altrettanto importante è dimostrare che quel risultato si traduce in un miglioramento percepibile nella quotidianità delle persone.

La sanità pubblica, infatti, non vive soltanto nei numeri dei rapporti ministeriali. Vive nelle sale d’attesa, negli ambulatori, nei reparti ospedalieri, nella disponibilità del personale, nella capacità di rispondere ai bisogni di una popolazione che in Valle d’Aosta presenta caratteristiche particolari: un territorio montano, una forte presenza di piccoli comuni, una popolazione che invecchia e una crescente domanda di assistenza.

La stessa Azienda USL e l’assessore regionale alla Sanità Carlo Marzi hanno sottolineato come il risultato sia frutto di un percorso costruito negli anni e non di un singolo intervento. Un concetto condivisibile, perché i sistemi sanitari non cambiano dall’oggi al domani. Tuttavia, proprio per questo, anche la valutazione politica deve guardare avanti: non soltanto a ciò che è stato certificato, ma a ciò che deve ancora essere migliorato.

La richiesta che arriva dai cittadini non appare quindi come un rifiuto del dato, ma come un invito alla concretezza. La fiducia nella sanità non nasce soltanto dalle classifiche nazionali, ma dalla percezione che ogni persona ha quando entra in contatto con il servizio pubblico.

Raccontare il raggiungimento dei LEA è corretto perché è una notizia. Ma altrettanto corretto è dare spazio alle domande di chi chiede che quei numeri siano accompagnati da risposte visibili: tempi di attesa più contenuti, servizi più accessibili, maggiore presenza sul territorio.

La vera sfida per la sanità valdostana sarà quindi questa: trasformare un risultato certificato nel 2024 in un miglioramento concreto e percepibile nel 2026 e negli anni futuri. Perché alla fine il giudizio più importante non arriva soltanto dai monitoraggi ministeriali, ma dai cittadini che ogni giorno devono poter sentire che il sistema sanitario pubblico è davvero vicino ai loro bisogni.