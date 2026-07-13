All’Alta Luce inaugura il nuovo Bivacco Passera, un presidio di sicurezza e futuro per la montagna

La montagna non è soltanto un luogo da conquistare, ma un ambiente da rispettare, conoscere e vivere in sicurezza. È con questo spirito che mercoledì 22 luglio 2026 sarà inaugurato il nuovo Bivacco Remo Passera, realizzato all'Alta Luce, a 3.175 metri di quota, nel territorio comunale di Gressoney-La-Trinité. Un appuntamento destinato a diventare un momento simbolico per tutta la comunità walser e per gli appassionati dell'alpinismo, perché conclude un percorso progettuale lungo e complesso che l'Amministrazione comunale ha perseguito con convinzione fino alla sua realizzazione.

L'opera rappresenta molto più della costruzione di una nuova struttura ricettiva in alta quota. Il nuovo bivacco nasce infatti come presidio di sicurezza per gli escursionisti e gli alpinisti che frequentano uno degli itinerari più affascinanti del Monte Rosa, ma costituisce anche un investimento strategico per lo sviluppo sostenibile del turismo alpino e per la valorizzazione del territorio.

L'Amministrazione comunale ha seguito direttamente tutte le fasi del progetto, stanziando le risorse necessarie e affrontando le inevitabili difficoltà logistiche che caratterizzano ogni intervento edilizio in ambiente estremo. Portare materiali, impianti e tecnologie oltre i 3.000 metri ha richiesto un'organizzazione complessa, resa possibile grazie alla collaborazione tra progettisti, imprese specializzate e tecnici che hanno operato in condizioni particolarmente impegnative.

Il risultato è una struttura moderna, realizzata con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Il bivacco è infatti completamente autosufficiente dal punto di vista energetico grazie alla presenza di un impianto fotovoltaico e di un sistema micro-eolico, soluzioni che consentono di ridurre l'impatto ambientale e di garantire l'autonomia della struttura anche in un contesto naturale particolarmente delicato.

L'interno, interamente rivestito in legno, è stato progettato per offrire funzionalità e comfort essenziali. Dispone di 10 posti letto, di un piccolo angolo cottura con piastra a induzione, tavolo, panche, letti a mensola e di un disimpegno che separa la zona giorno dalla zona notte. Completano la dotazione una webcam e una centralina meteorologica, strumenti che consentiranno il monitoraggio costante delle condizioni atmosferiche in quota.

Per poter pernottare sarà necessario effettuare la prenotazione attraverso il portale dedicato e versare una quota di 10 euro a persona per notte mediante il sistema PagoPA. Un contributo volutamente contenuto che, oltre a consentire all'Amministrazione comunale di monitorare le presenze, contribuirà a sostenere parte dei costi di gestione e manutenzione della struttura, favorendone la conservazione nel tempo.

Accanto alla funzione di ospitalità resta centrale quella di emergenza. La bussola d'ingresso del bivacco rimarrà infatti sempre aperta e accessibile, garantendo un riparo immediato in caso di improvvisi cambiamenti meteorologici o di situazioni di difficoltà, confermando così la vocazione primaria della struttura come presidio di sicurezza per chi frequenta la montagna.

L'investimento assume anche un importante significato sotto il profilo economico e turistico. In una Valle d'Aosta che punta sempre più su un turismo lento, sostenibile e distribuito durante tutto l'anno, infrastrutture come il Bivacco Passera rafforzano l'attrattività del territorio e qualificano l'offerta escursionistica di alta montagna. La sicurezza, infatti, rappresenta oggi uno degli elementi decisivi per favorire una frequentazione consapevole dell'ambiente alpino, mentre strutture moderne e rispettose dell'ecosistema contribuiscono a promuovere un modello di sviluppo coerente con gli obiettivi di tutela del patrimonio naturale.

Anche sotto il profilo politico, la realizzazione del bivacco testimonia come gli investimenti nelle aree montane possano trasformarsi in interventi concreti a favore delle comunità locali. Mantenere vivi i territori d'alta quota significa infatti non solo sostenere il turismo, ma anche rafforzare il legame tra popolazione, ambiente e cultura alpina, valorizzando un patrimonio identitario che costituisce uno dei principali punti di forza della Valle d'Aosta.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, la cerimonia inaugurale sarà rinviata a giovedì 23 luglio 2026. Qualunque sia la data, il nuovo Bivacco Remo Passera rappresenterà un simbolo di come innovazione, rispetto dell'ambiente e attenzione alla sicurezza possano procedere insieme, offrendo alle future generazioni un punto di riferimento stabile nel cuore delle montagne valdostane.