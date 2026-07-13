Breuil-Cervinia, i Jersey diventano monumenti all'immobilismo. Chi risponde dello spreco di denaro pubblico?

Ci sono opere pubbliche che raccontano l'efficienza di un'amministrazione. E ce ne sono altre che finiscono per rappresentarne, loro malgrado, l'incapacità di trasformare le promesse in risultati. Quanto sta accadendo lungo il torrente Marmore, nel cuore di Breuil-Cervinia, appartiene purtroppo a questa seconda categoria.

Le fotografie inviate alla nostra redazione da un lettore non mostrano una situazione nuova. Mostrano, piuttosto, una situazione che non cambia. I Jersey in cemento installati dopo la devastante alluvione dell'estate 2024, quando acqua e massi trascinati a valle distrussero le ringhiere di protezione nella zona del Campetto, sono ancora al loro posto.

Nessuno mette in discussione le scelte adottate nell'immediata emergenza. In quei giorni era necessario mettere rapidamente in sicurezza l'area e i blocchi in cemento rappresentavano una soluzione inevitabile. Quello che oggi suscita indignazione è ciò che è accaduto dopo.

Per rendere meno impattante quella barriera provvisoria si decise infatti di rivestire i Jersey con pannelli decorativi e cartellonistica. Un intervento che ha inevitabilmente comportato una spesa sostenuta con denaro pubblico. All'epoca fu spiegato che si trattava di una soluzione temporanea, destinata a scomparire una volta realizzate le nuove ringhiere. Si parlava della fine dell'estate successiva. Era un impegno preciso, accolto con fiducia da residenti e operatori turistici.

Oggi, però, di quelle promesse resta ben poco. Le ringhiere definitive non si vedono. I Jersey sono ancora lì. E i cittadini assistono all'ennesimo spettacolo di un'opera provvisoria trasformata, di fatto, in un elemento permanente del paesaggio urbano.

La domanda è inevitabile: che fine hanno fatto i lavori? Esiste un cronoprogramma? C'è una data certa per la conclusione dell'intervento oppure tutto è finito nel limbo delle opere pubbliche senza scadenza?

Ma c'è un altro interrogativo che merita una risposta. Quanto è costata l'operazione di rivestimento dei Jersey? E soprattutto, era davvero necessario spendere risorse pubbliche per installare pannelli destinati, prima o poi, a essere smontati e con ogni probabilità accatastati in qualche deposito comunale? Perché se così fosse, sarebbe difficile non parlare di un utilizzo discutibile del denaro dei contribuenti.

La questione non è soltanto economica. È profondamente politica. Governare significa programmare, rispettare gli impegni, comunicare con trasparenza quando intervengono ritardi e spiegare ai cittadini perché un'opera annunciata non viene conclusa nei tempi previsti. Il silenzio, invece, alimenta sfiducia e lascia spazio alla convinzione che tutto sia diventato normale: anche l'eccezione.

Eppure Breuil-Cervinia non è un comune qualsiasi. È uno dei principali poli turistici della Valle d'Aosta, il biglietto da visita internazionale della regione, il luogo sul quale si investono milioni di euro per promuovere l'immagine della montagna valdostana nel mondo. Proprio per questo lascia perplessi vedere un intervento provvisorio trasformarsi in un elemento stabile del paesaggio, senza che nessuno senta il dovere di spiegare il perché.

Il rischio è che si continui a convivere con quella che avrebbe dovuto essere una soluzione di pochi mesi, mentre il tempo passa nell'indifferenza generale. È la fotografia di una politica che troppo spesso si accontenta degli annunci, dimenticando che i cittadini giudicano le amministrazioni non dalle conferenze stampa, ma dai risultati concreti.

Le istituzioni hanno ora il dovere di fare chiarezza. Dire quanto è stato speso, spiegare perché i lavori non sono stati ancora completati, indicare una data certa per la rimozione dei Jersey e per il ripristino definitivo delle ringhiere. Perché i cittadini non chiedono miracoli: chiedono soltanto serietà, rispetto degli impegni e trasparenza nell'utilizzo del denaro pubblico.

Se nessuno fornirà queste risposte, quei blocchi di cemento non saranno più semplicemente un'opera provvisoria. Diventeranno il simbolo di una stagione amministrativa fatta di promesse rinviate, cantieri interminabili e risorse pubbliche utilizzate senza che i contribuenti possano comprenderne fino in fondo il senso. E questo, per una località che ambisce a essere un'eccellenza internazionale del turismo alpino, è forse il danno d'immagine più grave di tutti.